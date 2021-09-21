15 yıl sonra aydınlatılan cinayetin 3 sanığına ağırlaştırılmış hapis cezası - Son Dakika

KONYA'da, 15 yıldır kayıp olarak aranan Necati Keleş'i (46) ilaçla uyutup, iple boğarak öldürdükten sonra toprağa gömdükleri ortaya çıkan tutuklu sanıklar Sebahat Bilici (47), Kadir Bakır (41) ve Mustafa Yeşil (44), ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı.

Çumra ilçesinde, belediyede işçi olarak çalışan Necati Keleş'in annesi Ayşe Keleş, 19 Kasım 2005 tarihinde güvenlik güçlerine giderek, oğlu ile ilgili kayıp başvurusunda bulundu. O dönem yapılan aramalarda, Keleş'in izine rastlanamadı. Aradan geçen 15 yıldan sonra Çumra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kayıp Keleş ile ilgili yeniden soruşturma başlatıldı.

ÖZEL EKİP KURULDUSoruşturma kapsamında dosya, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne devredildi. Oluşturulan özel ekip, Necati Keleş'in ikinci evliliği olan Sebahat Bilici ile 2004 yılının Aralık ayında hayatını birleştirdiğini, 10 ay sonra Bilici'nin şiddet gördüğü iddiasıyla evi terk ettiğini belirledi. Keleş'in kaybolmadan 12 gün önce de Bilici'nin boşanma davası açtığı ve geçen süreçte de boşandıkları saptandı. İlk evliliğinden 3 çocuğu olan Bilici'nin, Keleş'i öldürmüş olabileceği ihtimali üzerinde duran ekip, çalışmasını bu yönde yoğunlaştırdı. Polis, Necati Keleş'in ortadan kaybolduğu dönemde Sebahat Bilici'nin sık sık kardeşi Mustafa Yeşil ve akrabası Kadir Bakır ile görüştüğünü saptadı. Sebahat Bilici, kardeşi Mustafa Yeşil, akrabası Kadir Bakır ve olaya karıştığı öne sürülen oğlu Hüseyin Bilici (31) şüphe üzerine 2020 yılının ocak ayında gözaltına alındı.CESEDİ GÖMDÜKLERİ YERİ GÖSTERDİŞüphelilerden Kadir Bakır, Necati Keleş'i öldürüp, Bozkır ilçesine bağlı Tepebaşı köyü mevkisindeki dağlık alanda gömdüklerini itiraf etti. Bunun üzerine ekipler, Kadir Bakır ile birlikte bölgeye gitti. Bakır, yaklaşık 1 metre yüksekliğinde karla kaplı alanda Keleş'i öldürüp, gömdükleri yeri gösterdi. İş makinesiyle yapılan kazı çalışmasında, cesedi çuval içine konmuş olan Keleş'in kemiklerine ulaşıldı. Kemik parçaları, incelenmek üzere Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.CANSIZ BEDENİNİ KAMYONETLE DAĞLIK ALANA GETİRMİŞLERKadir Bakır, ifadesinde, Necati Keleş'i uyuttuktan sonra kabloyla boğarak, öldürdüklerini daha sonra çuval içine koyduklarını ve kamyonetle dağlık alana götürüp, gömdüklerini söyledi. Çobanlık da yapan Bakır, cesedi gömdükleri bölgeye sık sık giderek, kontrol ettiğini anlattı.EŞİ, KAHVESİNE UYKU İLACI ATIP UYUTMUŞYapılan sorgulamasında, o dönem diş hekiminin yanında çalıştığını belirten Sebahat Bilici de ifadesinde olay günü, ayrı yaşadıkları için eşi Necati Keleş ile Konya'da buluştuklarını ve sonra Çumra'daki evlerine geldiğini söyledi. Evde eşinin kahvesine uyku ilacı kattığını belirten Bilici, "Necati bana evlendiğimiz günden beri şiddet uyguluyordu. Ben de olaydan kısa süre önce boşanma davası açtım. O gün eve geldikten sonra bana 'Madem boşanma davası açtın, o zaman üzerine yaptığım malları bana geri vereceksin' diyerek beni dövdü. Ben, ona yaptığım kahvenin içerisine uyku ilacı attım. Necati bir süre sonra uyudu" dedi.Eşi uyuduktan sonra eve kardeşi Mustafa Yeşil ile akrabası Kadir Bakır'ı çağırdığını belirten Bilici, "Onlar da Necati'yi boğarak öldürdü. Sonra getirip araziye gömdük" diye konuştu.HAYVANLARIN CESEDİ ÇIKARMAMASI İÇİN ÜZERİNE TAŞ KOYMUŞLARSebahat Bilici, olaydan 1 gün sonra eşinin cesedini gömdükleri yere tekrar gittiklerini belirterek, "Ertesi gün de aynı yere gidip cesedi hayvanlar çıkarmaması için üzerine ve yanlarına taş koyduk" dedi.PARMAĞINDAN 'SEBAHAT' YAZILI YÜZÜK ÇIKTIÖldürülüp, cesedi çuvala konan Necati Keleş'in tespit edilen kemikleri arasında, parmağında, üzerinde 'Sebahat' yazılı yüzük bulunduğu öğrenildi. Keleş'in cenazesi, yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Necati Keleş, Çumra ilçesinde toprağa verildi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli ise tutuklandı.'KARDEŞİM SUÇU BENİM ÜZERİME YIKMAYA ÇALIŞIYOR'Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına Sebahat Bilici, Kadir Bakır ve Mustafa Yeşil, tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katıldı. Sebahat Bilici savunmasında, eski eşi Necati Keleş'in ölümüyle bir ilgisinin bulunmadığını öne sürdü. Bilici, "Olayla ilgili bir ilgim yok, ben suçsuzum. Olayı Kadir Bakır yapmıştır. Ben sorduğumda da kazayla olduğunu söylemiştir. Şu an da suçu kardeşim Mustafa Yeşil ve benim üzerime yıkmaya çalışıyor. Beraatimi istiyorum." dedi.'BASKI ALTINDA İFADE VERDİM'Tutuklu sanık Mustafa Yeşil, "Daha önceki ifadelerimi verirken baskı altındaydım, üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum olayla ilgim yok." dedi.Kadir Bakır ise "Benim maktulü öldürmek için hiçbir gerekçem yoktur. Kendisini tanımam, hiçbir husumetim, düşmanlığım da yoktur. Olaydan önce birileri benim annemi ve kardeşimi öldürmüştü. Ben çocuklarımı düşünerek onlara bile bir şey yapmamışken Necati Keleş'i, tanımadığım birini neden öldüreyim? Olay günü sadece beni tehdit ettikleri için onlarla beraber oldum. Daha sonra da beni tehdit ettiler. Bu nedenle ihbarda bulunamadım." diye konuştu.HER BİRİNE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜHEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti Sebahat Bilici'ye, 'eşi tasarlayarak öldürme' suçundan; diğer sanıklar Mustafa Yeşil ve Kadir Bakır'a da 'tasarlayarak öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

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