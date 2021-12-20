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150 YETİM VE ÖKSÜZ ÇOCUĞA MONT VE GIDA KOLİSİ DAĞITILDI - Son Dakika

150 YETİM VE ÖKSÜZ ÇOCUĞA MONT VE GIDA KOLİSİ DAĞITILDI

20.12.2021 16:43

ADANA'da Yüreğir Belediyesi, Türk Kızılay Adana Şube Başkanlığı ve İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından, Yüreğir ilçesinde yaşayan 150 yetim ve öksüz çocuğa mont ve gıda kolisi dağıtıldı.

ADANA'da Yüreğir Belediyesi, Türk Kızılay Adana Şube Başkanlığı ve İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından, Yüreğir ilçesinde yaşayan 150 yetim ve öksüz çocuğa mont ve gıda kolisi dağıtıldı.

Yüreğir Belediyesi Kültür Evi'nde gerçekleşen mont dağıtım etkinliğine Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Türk Kızılay'ı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, İHH Adana İl Başkanı Mahmut Eraslan, Türk Kızılay'ı Yüreğir Şube Başkanı Asım Gül ve 150 yetim ve öksüz çocuklarla yakınları katıldı.

'YETİMLER BİZE EMANET'

Mont dağıtım töreni öncesi konuşma yapan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, yetimlerin kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Yetimler bize Allahın bir emanetidir. Bugün burada yetim kardeşlerimizin yalnız olmadığını göstermiş olduk. Bu hediyeler size lütuf değil. Bu hediyeler aslında sizin hak ettiğiniz imkanların sizinle buluşturulmasından ibaret. Şuna emin olun yalnız değilsiniz" dedi.

Konuşmaların ardından yetim ve öksüz çocuklara mont dağıtımı gerçekleştirildi. Dağıtımın ardından Kızılay Adana Şubesinin hazırladığı yardım kolileri ailelere teslim edildi.

150 YETİM VE ÖKSÜZ ÇOCUĞA MONT VE GIDA KOLİSİ DAĞITILDI
150 YETİM VE ÖKSÜZ ÇOCUĞA MONT VE GIDA KOLİSİ DAĞITILDI
150 YETİM VE ÖKSÜZ ÇOCUĞA MONT VE GIDA KOLİSİ DAĞITILDI
150 YETİM VE ÖKSÜZ ÇOCUĞA MONT VE GIDA KOLİSİ DAĞITILDI

Yüreğir Belediyesi, Kızılay, Adana, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 150 YETİM VE ÖKSÜZ ÇOCUĞA MONT VE GIDA KOLİSİ DAĞITILDI - Son Dakika


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