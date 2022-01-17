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1539 gündür tutuklu! Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 52 sanıklı Gezi davası bugün! - Son Dakika

1539 gündür tutuklu! Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 52 sanıklı Gezi davası bugün!

17.01.2022 11:34

İstinaf Mahkemesi tarafından bozulan Gezi Parkı davası ile Yargıtay'ın bozduğu Çarşı davasının birleştirilmesinin ardından 52 kişinin yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün başladı. Dava kapsamında yargılanan 1539 gündür tutuklu iş insanı Osman Kavala bugünkü davada savunma yapmayacak.

Yargıtay tarafından bozulan Çarşı davası ile İstinaf Mahkemesince bozulan Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından 52 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün görülüyor.

35 SANIĞIN BERAAT KARARI YARGITAY TARAFINDAN BOZULDU

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı dava, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülmeye başlanmıştı. Çarşı üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 sanık hakkında verilen beraat kararları ise Yargıtay tarafından bozulmuştu.

Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 52 sanığın yargılandığı Gezi davasının üçüncü duruşması başladı

DAVALAR BİRLEŞİNCE SANIK SAYISI 52'YE ÇIKTI

Yargıtay, bozma kararında Gezi Parkı ile Çarşı davasının arasında hukuki bağlantı olduğu gerekçesiyle birleştirilmesine karar verilmesi gerektiğini vurgulamıştı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesine gönderdiği yazıda davaların birleşmesine onay verdiğini belirtmişti. Davalar 30 Temmuz'da birleştirilmiş ve sanık sayısı 52'ye çıkmıştı.

SANIKLAR SAVUNMALARINA DEVAM EDECEK

Birleşme kararının ardından görülen iki duruşmada sanık Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verilmişti. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılamanın üçüncü duruşması bugün başladı. Duruşma sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.

OSMAN KAVALA SAVUNMA YAPMAYACAK

Osman Kavala, geçmiş dönemde yaptığı açıklamada bundan sonra duruşmalara katılmayacağını ve savunma yapmayacağını duyurmuştu. Kavala, "Cumhurbaşkanı'nın hüküm giymemiş ve yargılaması devam etmekte olan bir kişiye yönelik aşağılayıcı ve lekeleyici ifadeleri, insan haysiyetine saldırı niteliğindedir" demişti. Kavala bugünkü 3. duruşmada da savunma yapmayacak.

Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 52 sanığın yargılandığı Gezi davasının üçüncü duruşması başladı

OLAYIN GEÇMİŞİ

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında iş adamı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 16 sanığın 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan yargılandığı dava, 18 Şubat 2020'de karara bağlanmıştı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu sanık Osman Kavala'nın da aralarında olduğu 9 sanığın beraatına, firari sanıklar Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, İnanç Ekmekçi ve Mehmet Ali Alabora'nın ise dosyalarının ayrılmasına hükmetmişti. Savcılığın yerel mahkemenin kararını istinafa taşımasının ardından İstanbul Bölge Adliye 3. Ceza Dairesi 22 Ocak 2021'de 9 sanık hakkındaki beraat kararını bozmuştu.

Bozma kararının ardından İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Nisan 2021'deki duruşmada bu dava ile yakalamalı sanıklar Can Dündar, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Gökçe Tüylüoğlu, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu ve İnanç Ekmekçi'nin dosyasının birleştirilmesine karar vermişti. Bunun yanı sıra Osman Kavala ile CIA eski danışmanı Henri Barkey'in FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 'Anayasa'yı ihlal' ve 'Devletin gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme' suçlarından İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandıkları davanın Gezi Parkı ana davasıyla birleştirilmesine karar verilmişti.

DAVALAR BOZMA KARARLARI SONRASI CEZA MAHKEMESİNDE BİRLEŞTİRİLDİ

Öte yandan Gezi Parkı olaylarına ilişkin Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 sanık hakkında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince verilen karar Yargıtay tarafından bozulmuştu. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava ile Çarşı davası arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğunun belirtildiği kararda, 'örgüt üyeliği suçunun özelliği nazara alınarak, her iki dosyanın birleştirilmesi tarafına gidilmesi, sanıkların hukuki durumlarının buna göre takdir ve tayini gerekirken, yazılı şekilde eksik araştırma neticesinde beraatlarına karar verilmesi'nin bozma nedeni sayıldığı vurgulanmıştı. Davalar verilen bozma kararlarının ardından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde birleştirilmişti.

1539 gündür tutuklu! Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 52 sanıklı Gezi davası bugün!
1539 gündür tutuklu! Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 52 sanıklı Gezi davası bugün!
1539 gündür tutuklu! Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 52 sanıklı Gezi davası bugün!
1539 gündür tutuklu! Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 52 sanıklı Gezi davası bugün!
YORUMLAR (1)
  • Lion : Benim fikrime göre kesinlikle serbest bırakılmamalı eğer ki bir hata yapılıp bırakılırsa hemen sınır dışı edilmeli, vatandaşlıktan çıkarılmalı. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500

Osman Kavala, Gezi Parkı, İstanbul, Yargıtay, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 1539 gündür tutuklu! Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 52 sanıklı Gezi davası bugün! - Son Dakika


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SON DAKİKA: 1539 gündür tutuklu! Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 52 sanıklı Gezi davası bugün! - Son Dakika
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