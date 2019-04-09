16 Suudi'nin ABD'ye Girişi Yasaklandı
1 saat önce
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İstanbul'da Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda 2 Ekim'de öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin faillerinden oldukları gerekçesiyle 16 Suudi vatandaşının Amerika Birleşik Devletlerine girişinin yasaklandığını açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo
, İstanbul
'da Suudi Arabistan
Başkonsolosluğunda 2 Ekim'de öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı
cinayetinin faillerinden oldukları gerekçesiyle 16 Suudi vatandaşının Amerika
Birleşik Devletlerine girişinin yasaklandığını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Cemal Kaşıkçı, cinayetindeki rolleri gerekçesiyle isimlerini açıkladığı 16 kişinin ABD'ye girmelerinin uygun olmadığını belirtti. Pompeo, Listede 16 Suudi Arabistan vatandaşının isimlerini şu şekilde duyurdu; Suud al-Qahtani; Maher Mutreb; Salah Tubaigy; Meshal Albostani; Naif Alarifi; Muhammed Alzahrani; Mansour Abahussain; Khalid Alotaibi; Abdülaziz
Alhawsawi; Waleed Alsehri; Thaar Alharbi; Fahad Albalawi; Badr Alotaibi; Mustafa Almadani; Saif Alqahtani; ve Türki Alsehri olarak açıklandı.
(Hasan Çelik/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:21 Kaynak: İHA
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