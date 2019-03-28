Son Dakika Haberleri: 16. Tudem Edebiyat Ödülleri Sonuçlandı

16. Tudem Edebiyat Ödülleri Sonuçlandı

38 dakika önce

Çocuk ve yetişkin edebiyatı alanında roman türüne yönelik Tudem Yayın Grubu tarafından düzenlenen "16. Tudem Edebiyat Ödülleri"nde dereceye girenler belirlendi.

16. Tudem Edebiyat Ödülleri Sonuçlandı, System.String[]
Çocuk ve yetişkin edebiyatı alanında roman türüne yönelik Tudem Yayın Grubu tarafından düzenlenen "16. Tudem Edebiyat Ödülleri"nde dereceye girenler belirlendi.

Tudem'den yapılan açıklamaya göre, 2003 yılından bu yana düzenlenen Tudem Edebiyat Ödülleri, bu yıl ilk kez eş zamanlı olarak çocuk ve yetişkin edebiyatı alanlarında verildi.

Toplam 72 başvurunun yapıldığı çocuk edebiyatında birincilik ödülünü, "Selin Beni Terk Etti" ile Fatih Debbağ alırken ikincilik ödülü "Kar Kurdu ve Canavar" ile Güzin Öztürk'ün, üçüncülük ödülü ise "Vur Patlasın Çal Oynasın Orkestrası" ile Dursun Ege Göçmen'in oldu.

Yetişkin edebiyatında başvuru yapan 127 eser arasından birinciliği " Dut Ağacı Şahidimdir" ile Esin Ulutaş aldı. "Adı Olmayan Adam" eseriyle Fırat Güllü'nün ikinci olduğu kategoride, üçüncülüğe "Do'nun Sessizliği" ile Hamide Gönen layık görüldü.

Yarışmanın yetişkin edebiyatı kategorisindeki seçici kurulunda, Ali Bulunmaz, Fatih Altuğ, Mehmet Atilla, Seval Şahin ve Sezgin Kaymaz, çocuk edebiyatı jürisinde ise Karin Karakaşlı, Miyase Sertbarut, Nilay Özer, Safter Korkmaz ve Toprak Işık yer aldı.

Tudem Yayın Grubunun 35. yıl kutlaması kapsamında, 13 Nisan'da Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törende, birincilere 10 bin, ikincilere 7 bin 500, üçüncülere ise 5 bin lira ödülün yanı sıra, İzmirli heykeltıraş Ozan Ünal tarafından tasarlanan ödül heykelleri takdim edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:00 Kaynak: AA

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