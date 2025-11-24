16 Yaşındaki Kız Av Tüfeğiyle Öldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

16 Yaşındaki Kız Av Tüfeğiyle Öldü

16 Yaşındaki Kız Av Tüfeğiyle Öldü
24.11.2025 01:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da 16 yaşındaki Cennet Ovalı, evinde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu. Soruşturma devam ediyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Yaylapınar Mahallesi'nde kan donduran bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Cennet Ovalı'nın (16) bulunduğu odadan silah sesi duyan aile bireyleri odaya girdiklerinde Ovalı'yı av tüfeği ile vurulmuş olarak kanlar içerisinde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AV TÜFEĞİYLE VURULAN GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde genç kızın hayatını kaybettiğini tespit etti. Ovalı'nın ölüm haberini alan ailesi yasa boğuldu. Genç kızın cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Daha 16 yaşındaydı! Odaya giren ailesi korkunç manzarayla karşılaştı

İNTİHAR İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Jandarma ekipleri tarafından yapılan ilk incelemelere göre Ovalı'nın av tüfeği ile kendi hayatına son verdiği şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Jandarma, Nazilli, 3-sayfa, Aydın, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa 16 Yaşındaki Kız Av Tüfeğiyle Öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arsa sahiplerini ilgilendiriyor İmarda kazancın yüzde 90’ını devlet alacak Arsa sahiplerini ilgilendiriyor! İmarda kazancın yüzde 90'ını devlet alacak
Tapusu bile yok Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor Tapusu bile yok! Fiyatı lüks dairelerle yarışıyor
Baba, kızı, oğlu ve gelini aynı okulda görev yapıyor Baba, kızı, oğlu ve gelini aynı okulda görev yapıyor
Köpekbalığı saldırısından sağ kurtulan biyolog o anları anlattı Köpekbalığı saldırısından sağ kurtulan biyolog o anları anlattı
Zirveye oynuyorlardı 17 futbolcusu ceza aldı, takımda sadece 7 kişi kaldı Zirveye oynuyorlardı! 17 futbolcusu ceza aldı, takımda sadece 7 kişi kaldı
Galatasaray’ın Union Saint-Gilloise maçı hakemi belli oldu Galatasaray'ın Union Saint-Gilloise maçı hakemi belli oldu

10:50
Hakan Çalhanoğlu derbide resmen kabusu yaşadı
Hakan Çalhanoğlu derbide resmen kabusu yaşadı
10:35
Yok artık daha neler Bütün ülke Asensio’yu konuşuyor
Yok artık daha neler! Bütün ülke Asensio'yu konuşuyor
10:13
İstanbul Valiliği duyurdu: Sokak köpeklerini kontrolsüz beslemek yasaklandı
İstanbul Valiliği duyurdu: Sokak köpeklerini kontrolsüz beslemek yasaklandı
10:02
Gollerden önce verilen kararlar doğru mu Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Gollerden önce verilen kararlar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
09:55
İmralı kararı sonrası komisyonda istifa Bugün TBMM Başkanlığı’na bildirecek
İmralı kararı sonrası komisyonda istifa! Bugün TBMM Başkanlığı'na bildirecek
09:43
Cenevre’deki barış görüşmelerinde tansiyon tavan Savunma bakanı kalem kırdı
Cenevre'deki barış görüşmelerinde tansiyon tavan! Savunma bakanı kalem kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2025 10:57:14. #7.13#
SON DAKİKA: 16 Yaşındaki Kız Av Tüfeğiyle Öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.