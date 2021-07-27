Üye Girişi
16 yıl sonra çözülen Mualla Irmak cinayeti: "Sanık gizlenmesine mantıklı bir açıklama getiremedi" - Son Dakika

16 yıl sonra çözülen Mualla Irmak cinayeti: "Sanık gizlenmesine mantıklı bir açıklama getiremedi"

27.07.2021 11:52

16 yıl sonra çözülen Mualla Irmak cinayeti: "Sanık gizlenmesine mantıklı bir açıklama getiremedi" 16 yıl sonra çözülen Mualla Irmak cinayeti davasında gerekçeli karar Sanığın altı farklı kimlik kullandığı, 15 yıldır gizlendiği vurgulandı Kağıthane'de 16 yıl önce, özel bir jinekolog...

16 yıl sonra çözülen Mualla Irmak cinayeti: "Sanık gizlenmesine mantıklı bir açıklama getiremedi"

16 yıl sonra çözülen Mualla Irmak cinayeti davasında gerekçeli karar

Sanığın altı farklı kimlik kullandığı, 15 yıldır gizlendiği vurgulandı

İSTANBUL - Kağıthane'de 16 yıl önce, özel bir jinekolog muayenehanesinde sekreter olarak çalışan Mualla Irmak'ın 23 yerinden bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin karara bağlanan davada gerekçeli karar açıklandı. Kararda, Berkhtar'ın yakalandığında altı farklı sahte isim kullandığının tespit edildiği, böyle bir olayı ihbar etmeyerek 15 yılı aşkın süredir neden gizlenmiş olduğuna dair mantıklı bir açıklama getiremediği vurgulandı.

İstanbul Kağıthane'de, 2005 yılında özel bir jinekolog muayenehanesinde sekreter olarak çalışan Mualla Irmak'ın ağzı bantlı olarak, 23 yerinden bıçaklanmış şekilde öldürülmesine ilişkin karara bağlanan davada, tutuklu sanık Mohmmed Kamal Majid Berkhtar 'kasten öldürme' ve 'zorla ırza geçme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Karara bağlanan davanın gerekçeli kararı açıklandı. Gerekçeli kararda, Mustafa Arslan'a ait kadın doğum muayenehanesinde meydana gelen olayda, Mualla Irmak'ın ağzının koli bandı ile sarılmak suretiyle, 15'i tek başına öldürücü, 3'ü kişinin yaşamış olması durumunda hayati tehlike doğuracak nitelikte toplam 23 bıçak darbesiyle öldürüldüğü ve öldürülmeden önce cinsel saldırıya uğradığı kaydedildi. Kararda, maktul Irmak'ın üzerinden çıkarılan atlette DNA'sı bulunan ve hakkında 'adam öldürme', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'cinsel saldırı' suçlarından mahkumiyet kararı bulunan Serkan Güvenç'in cezaevinde hayatını kaybetmesi nedeniyle davanın düşürülmesine karar verildiği vurgulandı.

Sanığın savunmasının inandırıcılıktan uzak olduğu kaydedildi

Irmak'ın ağzının kapatıldığı koli bandının iç yüzeyinden elde edilen parmak izinin Irak vatandaşı tutuklu sanık Mohammed Kamal Majid Berkhtar'ın sağ el başparmak izi ile aynı olduğunun tespit edildiğinin ve sanık hakkında dava açıldığının belirtildiği gerekçeli kararda, Berkhtar'ın yakalandığında altı farklı sahte isim kullandığının tespit edildiği, böyle bir olayı ihbar etmeyerek 15 yılı aşkın süredir farklı kimlikler kullanmak suretiyle neden gizlenmiş olduğuna dair mantıklı bir açıklama getiremediği vurgulandı. Gerekçeli kararda, olaya iştirak etmediğini söyleyen Berkhtar'ın, olay esnasında Serkan Güvenç'in tehdidi sonucunda, bu şahsın eline tutturduğu bıçakla maktulün bacağına bir kez vurduğu yönündeki savunmasının inandırıcılıktan uzak olduğu anlatıldı.

Deliller ve sanığın üçüncü bir kişi bulunmadığı yönündeki savunmaları da dikkate alındığında eyleme iştirak etmediği yönündeki beyanlarının olayın oluş şekliyle örtüşmediğinin vurgulandığı kararda, Berkhtar'ın her iki suçu oluşturan eylemler üzerinde doğrudan hakimiyet kurduğu ve üzerine atılı bir suçu gizlemek veya delil ve emarelerini ortadan kaldırmak veya kendisinin ya da başkasının cezadan kurtulması sağlamak maksadıyla 'kasten öldürme ve zorla ırza geçme' eylemlerini Serkan Güvenç ile gerçekleştirmiş olduğunun sabit görüldüğü kaydedildi.

Olayın geçmişi

İstanbul Kağıthane'de, 2005 yılında özel bir jinekolog muayenehanesinde sekreter olarak çalışan Mualla Irmak'ın ağzı bantlı olarak, 23 yerinden bıçaklanmış şekilde öldürülmüş olarak bulundu. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, 2016 yılında Irmak'ın atletinde menisi olduğu DNA analizi ile tespit edilen Serkan Güvenç tutuklandı. Tutuklu sanık Güvenç, yargılandığı davada, iyi hal indirimiyle 'kasten öldürme' ve 'cinsel saldırı' suçlarından müebbet ile 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevinde olan Güvenç, Adalet Bakanlığı başta olmak üzere bazı yerlere yazdığı mektuplarda cinayetle ilgisi olmadığını iddia etti. Güvenç'in 2018 yılında Silivri Cezaevi'nde ölmesinin ardından ise dava düşürüldü ve dosya kapatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, faili meçhul dosyaları incelediği esnada Mualla Irmak dosyası yeniden açıldı ve olay yerindeki koli bandında parmak izi olan kişinin kimliğinin belirlenmediğini tespit edildiği. Yapılan incelemelerde, bir tornacı atölyesinde çalışan Iraklı Muhammed Kamal Majit Berkhtar'ın parmak izi, koli bandındaki iz ile uyuşunca Berkhtar, 2020 yılında yakalanarak tutuklandı. Berkhtar'ın hakkında açılan dava 27 Haziran'da karara bağlandı ve sanık 'kasten öldürme' ve 'zorla ırza geçme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

16 yıl sonra çözülen Mualla Irmak cinayeti: Sanık gizlenmesine mantıklı bir açıklama getiremedi
16 yıl sonra çözülen Mualla Irmak cinayeti: Sanık gizlenmesine mantıklı bir açıklama getiremedi
16 yıl sonra çözülen Mualla Irmak cinayeti: Sanık gizlenmesine mantıklı bir açıklama getiremedi
16 yıl sonra çözülen Mualla Irmak cinayeti: Sanık gizlenmesine mantıklı bir açıklama getiremedi

Ağırlaştırılmış Müebbet, Jinekolog, Kağıthane, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 16 yıl sonra çözülen Mualla Irmak cinayeti: 'Sanık gizlenmesine mantıklı bir açıklama getiremedi' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Korkunç patlama! Siyah dumanlar kilometrelerce ilerden görüldü, halka 12:27 Korkunç patlama! Siyah dumanlar kilometrelerce ilerden görüldü, halka "Dışarı çıkmayın" uyarısı yapılıyor Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'dan sonra Behzat Ç.'yi de yeniden çekmek için adım attı 12:18 Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'dan sonra Behzat Ç.'yi de yeniden çekmek için adım attı Genç kızın sır ölümü! Düğünden 12:08 Genç kızın sır ölümü! Düğünden "İşim var" diyerek çıktı, 2 gün sonra cansız bedeni bulundu
Genç şarkıcı Aleyna Tilki 12:04 Genç şarkıcı Aleyna Tilki "Evleniyorum" diyerek düğün davetiyesini paylaştı TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi 11:51 TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi Kütahya'dan tepki toplayan görüntüler! Kesilen kurbanların kelleri baraj gölüne atılmış 11:49 Kütahya'dan tepki toplayan görüntüler! Kesilen kurbanların kelleri baraj gölüne atılmış
Tayland sokakları maymunlara kaldı! Korona nedeniyle aç kalan onlarca maymun birbiriyle çete savaşına girdi 11:45 Tayland sokakları maymunlara kaldı! Korona nedeniyle aç kalan onlarca maymun birbiriyle çete savaşına girdi Salgında aşının önemini ortaya çıkaran tablo: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız 11:07 Salgında aşının önemini ortaya çıkaran tablo: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız

Son Dakika Haberleri
12:27 Korkunç patlama! Siyah dumanlar kilometrelerce ilerden görüldü, halka "Dışarı çıkmayın" uyarısı yapılıyor
12:21 Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü
12:18 Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'dan sonra Behzat Ç.'yi de yeniden çekmek için adım attı
12:05 PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti
12:03 Genç şarkıcı Aleyna Tilki "Evleniyorum" diyerek düğün davetiyesini paylaştı
11:50 TVNET canlı yayınında talihsiz kaza! Moderatörün yaslandığı masa devrildi
11:44 Tayland sokakları maymunlara kaldı! Korona nedeniyle aç kalan onlarca maymun birbiriyle çete savaşına girdi
11:15 Güne yükselişle başlatan gram altın 495,8 liradan satılıyor
11:07 Salgında aşının önemini ortaya çıkaran tablo: Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 95'i aşısız
11:04 Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi
Gaziantep'teki bir depoda yangın çıktı! Çevredeki evler boşaltıldı, yangına müdahale ediliyor Gaziantep'teki bir depoda yangın çıktı! Çevredeki evler boşaltıldı, yangına müdahale ediliyor         
12:45
Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü Girişimcinin acı anı! 35 bin tavuğu telef oldu, hepsini açtığı çukura gömdü         
12:21
Türk Hava Yolları'na Türk Hava Yolları'na "açık bilet" tepkisi! Vatandaşlar yaşadıkları mağduriyet sonrası isyan etti         
12:18
PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti PKK'nın dağdaki balerini! Teröristleri şirin gösterme algısı bu kez pes dedirtti         
12:06
Oyuncu sevgilisi Sevda Erginci ile evlilik kararı alan oyuncu Yılmaz Kunt'un bir kadına attığı mesajlar ortaya çıktı Oyuncu sevgilisi Sevda Erginci ile evlilik kararı alan oyuncu Yılmaz Kunt'un bir kadına attığı mesajlar ortaya çıktı         
11:54
İki gündür haber alınamayan genç kızın cansız bedeni boş arazide kanlar içinde bulundu İki gündür haber alınamayan genç kızın cansız bedeni boş arazide kanlar içinde bulundu         
11:50
5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar! Herkes turizm sektörüne yoğunlaştı 5 bin TL maaşla çalışacak otobüs şoförü bulamıyorlar! Herkes turizm sektörüne yoğunlaştı         
11:47
Bursa'da 50 metrelik buz tüneli bulan dağcılar, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü Bursa'da 50 metrelik buz tüneli bulan dağcılar, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü         
11:43
Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi Tokyo Olimpiyatları'nı takip eden Reuters haber ajansının yayınladığı fotoğraflar kriz çıkardı! Çin Büyükelçiliği tepki gösterdi         
11:05
Sokak ortasında güpegündüz dehşet! 5 kişi aralarına aldıkları adamı bıçak ve sopalarla linç etti Sokak ortasında güpegündüz dehşet! 5 kişi aralarına aldıkları adamı bıçak ve sopalarla linç etti         
11:01
Oyuncu Onur Buldu çocukluk fotoğrafını paylaştı, görenler rol arkadaşı Ecem Erkek sandı Oyuncu Onur Buldu çocukluk fotoğrafını paylaştı, görenler rol arkadaşı Ecem Erkek sandı         
10:54
Son Dakika! Bakan Koca: İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22 milyon 344 bin 407 Son Dakika! Bakan Koca: İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22 milyon 344 bin 407         
10:51
Rus iş insanından karısına büyük jest! Bodrum'a 3 günde yarım milyon dolar bıraktı Rus iş insanından karısına büyük jest! Bodrum'a 3 günde yarım milyon dolar bıraktı         
10:37
Öz kızını boğup, intihara kalkıştı! Cani baba ifadesiyle kan dondurdu Öz kızını boğup, intihara kalkıştı! Cani baba ifadesiyle kan dondurdu         
10:29
Pazarlık oldu mu? Deniz Baykal'dan gündeme bomba gibi düşen iddiaya yanıt geldi Pazarlık oldu mu? Deniz Baykal'dan gündeme bomba gibi düşen iddiaya yanıt geldi         
09:51
Yeni yasa devrede! Köpeğe tecavüz eden sapık bu kez elini kolunu sallayarak gidemedi Yeni yasa devrede! Köpeğe tecavüz eden sapık bu kez elini kolunu sallayarak gidemedi         
18:06
Bikini giymeyi kabul etmeyen Norveçli kadın hentbolculara, ABD'li ünlü şarkıcı Pink'ten destek geldi Bikini giymeyi kabul etmeyen Norveçli kadın hentbolculara, ABD'li ünlü şarkıcı Pink'ten destek geldi         
17:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2021 12:59:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 16 yıl sonra çözülen Mualla Irmak cinayeti: "Sanık gizlenmesine mantıklı bir açıklama getiremedi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement