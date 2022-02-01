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17. DOĞANÇAY MÜZESİ ÖDÜLLERİ? SAHİPLERİNİ BULDU - Son Dakika

17. DOĞANÇAY MÜZESİ ÖDÜLLERİ? SAHİPLERİNİ BULDU

01.02.2022 15:48

Beyoğlu Belediyesi, Yıldız Holding, Duran Doğan Ambalaj, ve Sanathane'nin desteğiyle düzenlenen 17. Doğançay Müzesi İstanbul Ortaokullar Resim Yarışması" ödülleri sahiplerini buldu.

Beyoğlu Belediyesi, Yıldız Holding, Duran Doğan Ambalaj, ve Sanathane'nin desteğiyle düzenlenen 17. Doğançay Müzesi İstanbul Ortaokullar Resim Yarışması" ödülleri sahiplerini buldu. Bu yılki yarışma konusu çocukların yaratıcılığını ortaya koyabilmesi için serbest bırakıldı.

Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde birinciliğe Ablak-Özel İstanbul Koleji'nden Ayaz Toprak, ikinciliğe Özel Enka Ortaokulu'ndan Nazlı Gözitok, üçüncülüğe ise Aydeniz-Bilfen Ataşehir Ortaokulu'ndan Orhan Ferkan değer görüldü.

Yarışmada mansiyon ödüllerini ise Atatürk İmam Hatip Ortaokulu'ndan Sümeyye Eslem Dikbaş, FMV Işık Okulları Nişantaşı'ndan Defne Şahlanan, Özel Balkanlar Koleji Pendik Ortaokulu'ndan Naz Per İrem Kurt, Maşka Pakmaya Hüsamettin Ziler Ortaokulu'ndan Sophıe Tarhan ile Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu'ndan Sılanur Tokuroğlu layık görüldü

Sanat eleştirmeni, küratör Beral Madra, küratör Mehmet Lütfi Şen, küratör Gökşen Buğra, Ressam Süleyman Saim Tekcan ve sanat eleştirmeni, küratör Vasıf Kortun'dan oluşan jüri tarafından değerlendirilmeye tabi tutulan katılımcılardan, toplam 8 öğrenci ödüle layık görüldü. İlk 8'e giren öğrenciler bir yıllık sanat eğitimi, eğitim desteği ve boya seti ödüllerini almaya hak kazandılar.

'ÇOCUKLARIMIZIN ÖNÜNÜ AÇMALIYIZ'

Ödül töreninde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 'Hayalleri olan bir gençliğimiz var. Bu gençler geleceğin Türkiye'sinde önümüzü aydınlatacak. Gençlerimiz her alanda kendini geliştiriyor. Gençlerimizde büyük bir gayret var. Bu gençleri ihmal edemeyiz. Hep birlikte çocuklarımızın önünü açmalıyız. Fırsat verildiğinde daha büyük işler başarabileceklerine inanıyorum. Bu sergiye ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Belediye olarak üzerinde durduğumuz temel konulardan biri okullardır. Her mahalleye bir kütüphane ve spor alanları kazandırmayı hedefliyoruz. Belediye olarak çocuklarımızın her biriyle ayrı ayrı gurur duyuyoruz' dedi.

Doğançay Müzesi 17. İstanbul Ortaokullar Resim Yarışması Sergisi, 01-09 Şubat 2022 tarihleri arasında Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşacak.

17. DOĞANÇAY MÜZESİ ÖDÜLLERİ? SAHİPLERİNİ BULDU
17. DOĞANÇAY MÜZESİ ÖDÜLLERİ? SAHİPLERİNİ BULDU
17. DOĞANÇAY MÜZESİ ÖDÜLLERİ? SAHİPLERİNİ BULDU
17. DOĞANÇAY MÜZESİ ÖDÜLLERİ? SAHİPLERİNİ BULDU
17. DOĞANÇAY MÜZESİ ÖDÜLLERİ? SAHİPLERİNİ BULDU
17. DOĞANÇAY MÜZESİ ÖDÜLLERİ? SAHİPLERİNİ BULDU
17. DOĞANÇAY MÜZESİ ÖDÜLLERİ? SAHİPLERİNİ BULDU
17. DOĞANÇAY MÜZESİ ÖDÜLLERİ? SAHİPLERİNİ BULDU
17. DOĞANÇAY MÜZESİ ÖDÜLLERİ? SAHİPLERİNİ BULDU
17. DOĞANÇAY MÜZESİ ÖDÜLLERİ? SAHİPLERİNİ BULDU
17. DOĞANÇAY MÜZESİ ÖDÜLLERİ? SAHİPLERİNİ BULDU
17. DOĞANÇAY MÜZESİ ÖDÜLLERİ? SAHİPLERİNİ BULDU
17. DOĞANÇAY MÜZESİ ÖDÜLLERİ? SAHİPLERİNİ BULDU
17. DOĞANÇAY MÜZESİ ÖDÜLLERİ? SAHİPLERİNİ BULDU

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Beyoğlu Belediyesi, Yıldız Holding, İstanbul, Beyoğlu, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 17. DOĞANÇAY MÜZESİ ÖDÜLLERİ? SAHİPLERİNİ BULDU - Son Dakika


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