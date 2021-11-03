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17 kişi sivil personelin başına çuval geçirdiği için gözaltına alındı - Son Dakika

17 kişi sivil personelin başına çuval geçirdiği için gözaltına alındı

03.11.2021 13:30
17 kişi sivil personelin başına çuval geçirdiği için gözaltına alındı

ABD askeri gemisinde görevli sivil personelin başına çuval geçirme eyleminde bulunduğu için 17 genç, gözaltına alındı. Şahıslar, adliyeye sevk edildi.

ABD Donanması'na ait LCC-20 borda numaralı 'USS Mount Whitney' adlı amfibi komuta kontrol gemisi önceki akşam saatlerinde Sarayburnu Limanı'na demirledi. İstanbul'da üç gün kalacak olan gemi, daha sonra tatbikat için Karadeniz'e açılacak.

"AMERİKAN ASKERLERİNİN BAŞINA ÇUVAL GEÇİRDİK"

Dün sosyal medya hesaplarından bugün bir paylaşımda bulunan Türkiye Gençlik Birliği, Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdiklerini duyurdu. Söz konusu paylaşıma "Sarayburnu'nda Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdik!" notu düşüldü.

GÖZALTINA ALINDILAR

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, ABD Deniz Kuvvetlerine ait askeri geminin "Liman Ziyareti" kapsamında İstanbul'a geldiği hatırlatıldı. Açıklamada, askeri gemide görevli sivil bir personelin şehir gezisi sırasında başına çuval geçirme girişiminde bulunan 17 şüphelinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

17 kişi sivil personelin başına çuval geçirdiği için gözaltına alındı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Sarayburnu, Karadeniz, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 17 kişi sivil personelin başına çuval geçirdiği için gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 17 kişi sivil personelin başına çuval geçirdiği için gözaltına alındı - Son Dakika
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