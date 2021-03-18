18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü - Son Dakika

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü

18.03.2021 09:03
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, System.String[]

Trakya Gazeteciler Derneği Genel Başkan Vekili Emre Sedef, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Trakya Gazeteciler Derneği Genel Başkan Vekili Emre Sedef, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sedef, mesajında, şanlı zaferin yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere şehit ve gazileri saygı ve rahmetle andıklarını belirtti.

Çanakkale'de büyük imkansızlıklara rağmen Türk milletinin bağımsızlığı için büyük mücadele verdiğini vurgulayan Sedef, şunları kaydetti:

"Çanakkale, yedi düvele meydan okuyan, dönemin en modern ordularını dize getiren, tarihin akışını değiştiren ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır. Çanakkale, tarihi şanlı zaferlerle dolu bir milletin asırlık uykusundan uyandığı, küllerinden yeniden doğduğu, birlik ve beraberlik ruhunu abideleştirdiği topraktır.

Çanakkale, Türk milleti olarak vatanımıza, hürriyetimize, bizi biz kılan mukaddes değerlere bağlılığımızın da timsalidir. Çanakkale Zaferi, tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün imkansızlıklara rağmen vatanını korumak için verdiği mücadelenin destanıdır. Bizler millet olma bilinciyle, en güç koşullarda bile 'Çanakkale geçilmez' dedirten sağlam bir bilinç ve ruhun mirasçılarıyız. Bize bırakılan bu mirasa sahip çıkarak, geleceğimize daha emin adımlarla yürüyecek, millet olma şuurumuzu her daim canlı tutacak ve yücelteceğiz."

TYBB Edirne Şube Başkanı Demir

Türkiye Yerel Basın Birliği (TYBB) Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demir, mesajında, 18 Mart'ın Türk tarihinde askeri ve siyasi başarı olmaktan öte inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın yaradılış tarihi olduğunu belirtti.

Şehit ve gazileri saygı ve rahmetle andıklarını aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Farklı farklı etnik milliyetlerden oluşan milyonlara ulus olma bilincinin aşılandığı, Anadolu halkının topuyla, tüfeğiyle, kanıyla canıyla verdiği bu büyük mücadele Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tarih sahnesine büyük bir askeri deha ve çok güçlü bir lider olarak çıkışı açısından da ayrı bir öneme sahiptir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu sürecinde bir dönüm noktası olan Çanakkale Zaferi aynı zamanda Birinci Dünya Savaşı'nın seyrini değiştirerek tarihe 'Çanakkale geçilmez' sözü ile yazılmış bir destandır. Bu destanın ardından Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde, emperyalizme karşı kurtuluş mücadelesini başlatan ve bağımsız bir devlet kurmayı başarmış olan halkımız tüm dünyanın ezilen, mazlum ve mağdur halklarına örnek olmuştur."

Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale Zaferi, Çanakkale, 18 mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü - Son Dakika


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