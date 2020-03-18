18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı - Son Dakika

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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yılı
6 saat önce
Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Hükümet Konağında düzenlenen törene Kaymakam Sedat Yıldırm, Belediye Başkan Memiş Çelik, Garnizon Komutanı Albay Abidin Özden katıldı.
Törende Atatürk Anıtına çelenk konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.
Diğer etkinlikler ise koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:06 Kaynak: AA
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