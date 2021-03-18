18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü - Son Dakika

Antalya merkez ve ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Antalya Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenciler, şiirlerini ve kompozisyonlarını okudu.

Vali Ersin Yazıcı, öğrencilerden dereceye giren resimde Ceylin Çağlar, şiirde Serkan Karaca ve kompozisyonda Sevgi Gültekin'e hediyelerini verdi.

Tiyatro gösterisinin ardından Yazıcı, günün anlam ve önemini belirten resim ve fotoğraf sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Uncalı Şehitliği'nde düzenlenen anma törenine katılarak, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Böcek, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önündeki törende de Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törende, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Çanakkale Savaşı'nda şehit olan tüm askerler için saygı duruşunda bulunuldu.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da anma törenleri kapsamında Muratpaşa Camisi'nde okutulan mevlidin ardından vatandaşlara lokma ve helva dağıttı.

Uysal, Çanakkale'de birliğin, beraberliğin ve zaferin destanını yazan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Çanakkale şehitleri ve gazileri saygı, minnet ve rahmetle andığını belirtti.

Serik ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda devam etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Çanakkale Zaferi'ni anlatan sunum gerçekleştirildi. Şehit Hasan Güçlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Ayşegül Burçin Değmez konuşma yaptı, Atatürk'ün sevdiği türküler seslendirildi.

Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, İlçe Belediye Başkanı Enver Aputkan, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Abdullah Aytekin ile protokol üyeleri, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.