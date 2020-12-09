18. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi çevrimiçi olarak düzenlenecek - Son Dakika

18. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi çevrimiçi olarak düzenlenecek

09.12.2020 14:14
18. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi çevrimiçi olarak düzenlenecek, System.String[]

Sakarya Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (TÜRKMER) koordinatörlüğünde düzenlenecek olan bilimsel kongre, 12-14 Aralık tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

Sakarya Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (TÜRKMER) koordinatörlüğünde düzenlenecek olan bilimsel kongre, 12-14 Aralık tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

18. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Sakarya Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşecek. TÜRKMER koordinatörlüğünde düzenlenecek olan bilimsel kongrede 8'i yurtdışından toplam 22 bilimsel kuruluşun işbirliğiyle, 109'u yurtdışından olmak üzere toplam 211 adet bildiri sunulacak. 2002 yılında bu yanda Türk Dünyası'ndan akademisyen ve araştırmacıları buluşturan Avrasya coğrafyasının en kurumsal bilimsel platformu olma niteliğini tescil eden kongre, bu yıl KKTC, Azerbaycan, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Endonezya, Afganistan ve Türkmenistan başta olmak üzere pek çok ülkeden yoğun bir katılım ve ilgi gördü. Kongrenin açılış oturumunda 2020 yılına damgasını vuran korona virüs salgınının siyasi ekonomik ve akademik etkileri, Türk Dünyası'nın farklı ülkelerinden gelen akademisyenler tarafından tartışılacak. Eğitim, Siyaset, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, İşletme ve İktisat gibi pek çok alandan bildirilerin sunulacağı kongreye ilgi duyan herkes izleyici olarak çevrimiçi ortamdan katılabilecek. - SAKARYA

18. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi çevrimiçi olarak düzenlenecek
18. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi çevrimiçi olarak düzenlenecek

Sakarya Üniversitesi, Türk Dünyası, Sakarya, Kongre, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 18. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi çevrimiçi olarak düzenlenecek - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu: Asgari ücretten vergi alınmazsa 2 bin 900 liranın üzerine çıkar BİM, Fas'taki şirketinin yüzde 35'ini İngilizlere satıyor Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak, avcıların hedefi oldu Irkçı hakem Coltescu'dan maçtan sonra ilk açıklama: Herkes ırkçı olmadığımı bilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biden ile yabancı değilim, rahatsızlığımda evime kadar gelmiş birisidir Dükkanına çağırdığı kadına kurşun yağdırdı: Kız kardeşimi mahallenin diline düşürmüşler Kuyruk başına 5 TL ödeme yapılıyor! Antalyalı balıkçı, 400 adet balon balığı kuyruğuyla geldi Rusya'nın nükleer savaşta devlet başkanını koruyacak 'Kıyamet Günü' uçağı soyuldu! Devlet sırları ifşa olabilir
Thomas Tuchel'in Gulbrandsen ile ırkçı hakemi savunurcasına konuşması büyük tepki çekti Thomas Tuchel'in Gulbrandsen ile ırkçı hakemi savunurcasına konuşması büyük tepki çekti         
14:37
Bakan Koca'nın vaka sayısındaki hızlı artışa dikkat çektiği Şanlıurfa'da PTT önünde uzun kuyruklar oluştu Bakan Koca'nın vaka sayısındaki hızlı artışa dikkat çektiği Şanlıurfa'da PTT önünde uzun kuyruklar oluştu         
14:02
Bodrum katındaki evde çıkan yangında 1 yaşındaki Sudenaz hayatını kaybetti Bodrum katındaki evde çıkan yangında 1 yaşındaki Sudenaz hayatını kaybetti         
13:52
Havuzda aşka gelen Şevval Şahin, sevgilisiyle öpüşme görüntülerini paylaştı Havuzda aşka gelen Şevval Şahin, sevgilisiyle öpüşme görüntülerini paylaştı         
13:50
Üç yıldır üzerinde çalışılıyordu! Türkiye'de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı Üç yıldır üzerinde çalışılıyordu! Türkiye'de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı         
13:42
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına ilk yorum: Partisi için de ülkemiz için de isabetli olur Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına ilk yorum: Partisi için de ülkemiz için de isabetli olur         
13:05
Webo'ya destek veren Gülben Ergen, yıllar önceki gafı yüzünden tepki çekti Webo'ya destek veren Gülben Ergen, yıllar önceki gafı yüzünden tepki çekti         
12:17
Eczane çalışanı, yaşlı adamı zorla dışarı çıkartıp kaldırıma fırlattı! O anlar kamerada Eczane çalışanı, yaşlı adamı zorla dışarı çıkartıp kaldırıma fırlattı! O anlar kamerada         
12:02
Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak Bakan Koca bizzat açıkladı! Türkiye'de yapılacak Çin aşısının iki yan etkisi olacak         
11:31
İnternetten siparişini verdiği ceviz yerine çürümüş kestane ve çakıl taşı geldi İnternetten siparişini verdiği ceviz yerine çürümüş kestane ve çakıl taşı geldi         
10:59
Ünlü anketçiden bomba iddia! Ünlü anketçiden bomba iddia! "Bahçeli koltuğu devredebilir" deyip isim bile verdi         
10:38
Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu         
10:37
E-ihale üzerinden satılacak! Bakanlık'tan vatandaşa uygun fiyata otomobil E-ihale üzerinden satılacak! Bakanlık'tan vatandaşa uygun fiyata otomobil         
10:01
Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş Para karşılığı birlikte olduğu kadın evinde can verdi! Oğlunun nikahı iptal olmasın diye cesedi yol kenarına gömmüş         
09:57
Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti Pandemi döneminde tavuk alıp doğa ile iç içe yaşamaya başlayınca hayatı değişti         
09:51
Askerlik borçlanması yapan erkekler 1 yıl, doğum borçlanması yapan kadınlar ise 6 yıl erken emekli olabiliyor Askerlik borçlanması yapan erkekler 1 yıl, doğum borçlanması yapan kadınlar ise 6 yıl erken emekli olabiliyor         
09:31
Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı Ülke genelinde aranan 23 yaşındaki suç makinesi Ankara'da yakalandı         
07:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2020 14:45:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 18. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi çevrimiçi olarak düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei