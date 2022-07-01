18 yaşındaki genç böyle bıçaklandı

-18 yaşındaki gencin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi

BURSA - Bursa'da aynı mahallede bulunan iki genç aralarındaki kız meselesinden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce 16 yaşındaki şüpheli 18 yaşındaki genci sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı. Şüpheli çocuk polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, yaralı çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay, dün gece merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Yavuz Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında daha önceden kız meselesi nedeniyle husumet bulunan E.M.T. ve B.Ç. sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle E.M.T., yanında bulundurduğu ekmek bıçağıyla B.Ç.'yi sırtından yaraladı. Olay yerine hemen polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Sabıka kaydı bulunmayan E.M.T'yi polis ekipleri göz altına aldı.

Yaralanan B.Ç ise yapılan ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesine sevk edildi. Burada tedavi altına alınan B.Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, şüpheli E.M.T.'nin Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Bölgede kavga seslerini duyan ve olay yerine gelen mahalle sakini Gökhan A., "Ben buradan geçiyordum. Bir bağrışma duydum. Kalabalığı görünce geldim" dedi.