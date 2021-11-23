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18 yıllık cesedi covid temizliği ortaya çıkarmıştı, iki kardeş tahliye edildi - Son Dakika

18 yıllık cesedi covid temizliği ortaya çıkarmıştı, iki kardeş tahliye edildi

23.11.2021 14:10
18 yıllık cesedi covid temizliği ortaya çıkarmıştı, iki kardeş tahliye edildi

Kocaeli'de geçtiğimiz yıl bir binada yapılan korona virüs temizliğinin ardından çöp sahasına atılan çuvalın içinden 18 yıllık ceset çıkmış, olaya ilişkin ölen kişinin 2 kardeşi tutuklanmıştı.

Kocaeli'de geçtiğimiz yıl bir binada yapılan korona virüs temizliğinin ardından çöp sahasına atılan çuvalın içinden 18 yıllık ceset çıkmış, olaya ilişkin ölen kişinin 2 kardeşi tutuklanmıştı. Yargılanmalarına devam edilen sanıklar tahliye edildi.

Olay, 24 Nisan 2020 tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çöp döküm sahasında geri dönüşüm malzemelerini ayrıştıran çalışanlar, battaniyeye sarı halde çürümüş bir insan cesedi buldu. Cesetle ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, cesedin olduğu çuvalın Serdar Mahallesi'nde bir bina önünden alındığını, çuvalın ise binada yapılan korona virüs temizliği sırasında çıkarıldığını belirledi. Olaya ilişkin yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, cesedin 2002 yılında kayıp ilanı verilen Ercüment Çetin'e (49) ait olduğunu tespit edilerek, cinayet şüphelisi olarak Çetin'in iki kardeşi R. Çetin (39) ve E. Çetin'i gözaltına alındı.

Gözaltına alınan iki kardeşten R. Çetin, 2002 yılında Sakarya'daki evlerinde ağabeyi ile aralarında tartışma çıktığını söyledi. Çetin, daha önce de sık sık tartıştıkları ağabeyini bıçaklayarak öldürdüğünü, E. Çetin'in ise cinayet hakkında bilgisi olmadığını, ağabeyinin kayıp olduğunu düşündüğünü söyledi. İfadeleri alınan Çetin kardeşler mahkemeye çıkarıldı. R. Çetin, bipolar hastası olduğunu ve yapmadığı şeyleri anlattığını söyleyerek polis ifadesinde verdiği beyanları yalanladı. İki kardeş mahkemedeki ifadelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"SANIK R. ÇETİN ERCÜMENT'İN KAYBOLDUĞU ZAMANLAR BAKIMSIZ VE ZAYIFLAMIŞTI"

Sanıkların yargılanmasına devam edildi. Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tanık, taraf avukatları ve tutuklu sanıklar katıldı. Sanıkların kuzeni duruşmada tanık olarak dinlendi. 2002 yılında yaşanan olaylara değinen tanık A.D., "Ercüment kaybolmadan önce R. Çetin'i gördüm, ruh hali çok kötüydü. Konuşmalarında tuhaflık hissedince doktora götürdüm. Doktora muayene etti ve şizofreni başlangıcı olduğunu söyledi. Ercüment kaybolduktan sonra ben E. Çetin'e, Ercüment'in nerede olduğunu sordum. E. Çetin konuyu kapatmaya, geçiştirmeye çalışıyordu. E. Çetin, ortak arkadaşlarımıza Ercüment'in Almanya'da olduğunu söylemiş. R. Çetin ise Ercüment'in kaybolduğu zamanlar bakımsız ve zayıflamıştı" dedi.

"AĞABEYİMİN TÜYÜNE BİLE ZARAR VERMEM"

Savunmasını yapan sanık E. Çetin, "Ben ilçe sağlık müdürüyüm. İlk celsede ifade ettiğim gibi ben ağabeyimin tüyüne bile zarar vermem. R. Çetin'e askerde de çürük raporu verdiler. Ben kardeşim R. Çetin'le çok uğraştım, bugün başka bir şey yarın başka bir şey söyler. Benim itibarım yerle bir oldu. Eşim sağlık çalışanı ona pandemi döneminde destek olamadım. Kızımın dün doğum günüydü onu bile kutlayamadım. Bana bu mu reva görüldü?" diye konuştu.

2 Sanık Tahliye Edildi

Mahkeme heyeti, sanık R. Çetin'in akıl sağlığının yerinde olup olmadığıyla ilgili raporun beklenilmesine ve her iki sanığın adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verdi.

(Fehime Kartal/ İHA)

18 yıllık cesedi covid temizliği ortaya çıkarmıştı, iki kardeş tahliye edildi
18 yıllık cesedi covid temizliği ortaya çıkarmıştı, iki kardeş tahliye edildi
18 yıllık cesedi covid temizliği ortaya çıkarmıştı, iki kardeş tahliye edildi
18 yıllık cesedi covid temizliği ortaya çıkarmıştı, iki kardeş tahliye edildi

Cinayet, Kocaeli, Nisan, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 18 yıllık cesedi covid temizliği ortaya çıkarmıştı, iki kardeş tahliye edildi - Son Dakika


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