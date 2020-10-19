19 Ekim Muhtarlar Günü - Son Dakika

19 Ekim Muhtarlar Günü

19.10.2020 11:51
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Gülnar ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Gülnar ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Gülnar Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Yenice Mahallesi muhtarı Murat Çalık, törendeki konuşmasında, muhtarların demokrasinin temel taşlarından olduğunu belirterek, "Bizler mahalledeki her vatandaşa eşit hizmet için halk tarafından seçildik. Bu görevin bilincindeyiz. Halkımıza en iyi hizmeti sunabilmek için çalışacağız." ifadesini kullandı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 19 Ekim Muhtarlar Günü - Son Dakika

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