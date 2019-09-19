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19 Eylül Gaziler Günü

12 dakika önce

Sandıklı ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

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Sandıklı ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçe Kaymakamlığı bahçesinde yapılan tören Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayıp, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Sandıklı İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Çağdaş Dirik, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Daha sonra öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Törene, Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Sandıklı Şubesi Başkanı Yusuf Akin, ilçedeki gaziler ve daire müdürleri katıldı.

19 Eylül Gaziler Günü

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Başkan Çöl mesajında, şunlara yer verdi:

"Vatanımızı korumak için, üstün bir cesaret örneği göstererek en güç koşullar altında bile canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen şehit ve gazilerimiz her zaman onur kaynağımız olmuştur. Çanakkale ve İstiklal Savaşı ruhunu hiç kaybetmeyen, ayrı ruhla 15 Temmuz hain darbe planını bozan, kalleş işbirlikçilere ve teröre karşı durarak şehitlik mertebesine ulaşan kahramanlarımızın haklarını ödeyemeyiz. Allah hepsinden razı olsun."

19 Eylül Gaziler Günü, Sandıklı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:20 Kaynak: AA
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