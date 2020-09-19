19 Eylül Gaziler Günü - Son Dakika

Valilik önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan Ardahan'daki törenler, saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşının ardından öğrencilerin şiir okumasıyla devam etti.

Hafif yağmurun etkili olduğu törende konuşan Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, gazilerin Türk milleti nezdinde önemli yeri olduğunu belirerek, "Bizler şehitlerimiz ve gazilerimizle gurur duyuyoruz. Önceki gün bir gazimize beratını verdik. Orada gerekli duygularımı ifade ettim. Bizim için şehitlik ve gaziliğin ne kadar önemli olduğunu ifade etmek anlamında. Onlarla övüneceğiz, övünmeye devam edeceğiz." dedi.

Ardahan Gaziler Derneği Başkanı Yener Göydemir de Türk milletinin canı pahasına da olsa aziz vatanı korumasını bildiğini belirtti. bugün gaziler gününü kutlamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Törene, 25 Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, Ardahan Baro Başkanı Osman Nuri Yıldız protokolün diğer üyeleri ile gaziler katıldı.

Katılımcılar, daha sonra İl Özel İdaresi binasındaki Ardahan Gaziler Derneği'ni ziyaret etti.