19 Eylül Gaziler Günü - Son Dakika

Malkara ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

Malkara Hükümet Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Malkara Muharip Gaziler Derneği Başkanı Rahmi Işık, şu ifadeleri kullandı:

"Şehidimizin arkadaşı, şehidimizin tek şahidi olan gazilerimiz, gününüz kutlu olsun. Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere bu vatan için toprağa düşmüş şehitlerimizin, ebediyete intikal etmiş olan hayatta olup bizi burada onurlandıran kahraman gazilerimizin huzurunda saygıyla eğilerek şükranlarımı sunuyorum."

Törene Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel, Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Garnizon Komutan Vekili Kurmay Albay Şener Kopal, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen İsmail Erdoğan, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Yıldız, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malkara Başkanı Gazi Rahmi Işık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Saraç, siyasi partilerin temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.