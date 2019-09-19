19 Eylül Gaziler Günü Nazilli'de kutlandı

Nazilli Kaymakamlığı 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle ilçede anma etkinliği düzenledi.



İstasyon Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan etkinliğe Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cem Saklıca, Nazilli Jandarma Komutanı Hakdan Öztürk, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Nazilli Şube Başkanı Hasan Karataş, daire amirleri, müdürleri, siyasi partilerin, meslek odalarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve gazi yakınları katıldı.



Nazilli Kaymakamı, Nazilli Belediye Başkanı ve Muharip Gaziler Derneği çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Muharip Gaziler Derneği Nazilli Şube Başkanı Hasan Karataş, Birinci Dünya Savaşı'nda emperyalist devletlerin Anadolu'yu dört bir yandan işgal ederek 100 yıllık Türk varlığına son vermek istediklerini ifade etti. Karataş; "Megalo İdea ve boş hayaller peşinde koşan Yunan Ordusu'nun ilerleyişi Polatlı önlerinde başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasındaki ordu tarafından durduruldu. 13 Eylül 1921'de 22 gün süren Sakarya Meydan Muharebesi'nde Yunan ordusunu bozguna uğrattı. Bu mücadele kaybedilseydi Sevr gerçekleşecek ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hayal olarak kalacaktı. 19 Eylül'de bu emsalsiz zaferin anısına Atatürk Türk milleti adına gazilik unvanı almıştır. Milleti tarafından gazilik unvanı verilen ilk askerdir. Gazi unvanı atamızdan bize intikal eden en büyük mirastır. Gaziler gününüz kutlu olsun. Sizler Atatürk'ün birer temsilcisisiniz. Kan dökülerek kazanılan bu topraklar bundan sonra da Türk milleti tarafından en kutsal emanet olarak sonsuza dek korunacaktır" dedi.



Hasan Karataş'ın konuşmasının ardından Güney Kore devleti tarafından Güney Kore'ye davet edilen bir gazi ve gazi kızının biletleri kentlerine teslim edildi. Eğriboyun Mezarlığı'nda bulunan gaziler mezarlığında Nazilli Müftüsü Harun Yılmaz tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. - AYDIN