Son Dakika Haberleri: 19 Eylül Gaziler Günü Nazilli'de kutlandı
Son Dakika Güncel Haber

19 Eylül Gaziler Günü Nazilli'de kutlandı

37 dakika önce

Nazilli Kaymakamlığı 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle ilçede anma etkinliği düzenledi.

19 Eylül Gaziler Günü Nazilli'de kutlandı, System.String[]

Nazilli Kaymakamlığı 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle ilçede anma etkinliği düzenledi.


İstasyon Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunumu, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan etkinliğe Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cem Saklıca, Nazilli Jandarma Komutanı Hakdan Öztürk, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Nazilli Şube Başkanı Hasan Karataş, daire amirleri, müdürleri, siyasi partilerin, meslek odalarının ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve gazi yakınları katıldı.


Nazilli Kaymakamı, Nazilli Belediye Başkanı ve Muharip Gaziler Derneği çelenklerinin Atatürk Anıtı'na sunulmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Muharip Gaziler Derneği Nazilli Şube Başkanı Hasan Karataş, Birinci Dünya Savaşı'nda emperyalist devletlerin Anadolu'yu dört bir yandan işgal ederek 100 yıllık Türk varlığına son vermek istediklerini ifade etti. Karataş; "Megalo İdea ve boş hayaller peşinde koşan Yunan Ordusu'nun ilerleyişi Polatlı önlerinde başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün komutasındaki ordu tarafından durduruldu. 13 Eylül 1921'de 22 gün süren Sakarya Meydan Muharebesi'nde Yunan ordusunu bozguna uğrattı. Bu mücadele kaybedilseydi Sevr gerçekleşecek ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hayal olarak kalacaktı. 19 Eylül'de bu emsalsiz zaferin anısına Atatürk Türk milleti adına gazilik unvanı almıştır. Milleti tarafından gazilik unvanı verilen ilk askerdir. Gazi unvanı atamızdan bize intikal eden en büyük mirastır. Gaziler gününüz kutlu olsun. Sizler Atatürk'ün birer temsilcisisiniz. Kan dökülerek kazanılan bu topraklar bundan sonra da Türk milleti tarafından en kutsal emanet olarak sonsuza dek korunacaktır" dedi.


Hasan Karataş'ın konuşmasının ardından Güney Kore devleti tarafından Güney Kore'ye davet edilen bir gazi ve gazi kızının biletleri kentlerine teslim edildi. Eğriboyun Mezarlığı'nda bulunan gaziler mezarlığında Nazilli Müftüsü Harun Yılmaz tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. - AYDIN

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Eylül Gaziler Günü, Nazilli, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:14 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Merkez Bankası FED 25 baz puan faiz indirdi
Günlük burç yorumları 19 Eylül 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları) İBB İstanbulkart merkezlerinin sayısını iki katına çıkarıyor 12 Dev Adam dünya sıralamasında 2 sıra yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 14:51:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 19 Eylül Gaziler Günü Nazilli'de kutlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]