Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu'nun organizasyonuyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "19 Mayıs 1919 Koşusu"na 12 ülke 71 şehirden 1800 sporcu katıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında dijital takip edilen koşuda, Türkiye 24 saat koşu rekorunun sahibi ultra maraton koşucusu Aykut Çelikbaş, 19 saat 19 dakika boyunca kesintisiz koşarak 188.12 kilometre katetti.

Saat 00.00'da başlayan ve 19.19'da sona eren etkinliğe, gün sonuna kadar Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'ın yanı sıra milli sporcular Ramil Guliyev, Yasmani Copello Escobar ve Eda Tuğsuz, bazı ünlü isimler ve iş adamları da canlı yayına eşlik etti.

Organizasyona, 12 ülke 71 şehirden 700'ü bayrak koşucusu olmak üzere 1800 sporcu katıldı.

Organizasyonun canlı yayınına video bağlantısıyla katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Değerli genç arkadaşlarım; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Bu yıl farklı bir 19 Mayıs'ı yaşıyoruz fakat bu asla bayram coşkusunu, bayram heyecanını hissetmemiz için bir engel değil. Bu yıl hep birlikte dijital ortamda bir tarihi koşuya imza atıyoruz. Başarılı sporcularımızla beraber, genciyle yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle bütün Türkiye, evlerinde; bağımsızlığımız, demokrasimiz ve istiklalimiz için koşacak. İyilik için koşacak ve koşu etkinlikleri hafta boyunca devam edecek. 19 Mayıs'ı coşkuyla evlerimizde kutlarken, salgın döneminde ihtiyaç sahiplerine destek olmak için 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına hep birlikte omuz vereceğiz."

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da "Değerli Aykut Çelikbaş'a bu anlamlı mücadelesinden dolayı teşekkür ediyorum. Yüreğine, ayağına, canına sağlık. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, milli mücadelemizi başlatmak için Samsun'a çıkışının 101. yılında, onların zor şartlarda ortaya koymuş olduğu mücadeleye dikkat çekebilmek için sen de canınla, dişinle bu mücadeleyi verdin. Kucak dolusu sevgilerle kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Aykut Çelikbaş da bu etkinlikte kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

Öte yandan etkinlikler, 19-25 Mayıs tarihlerinde "Gençlik Haftası Sanal Yarışları" başlığıyla devam edecek. Etkinliğe katılmak isteyenler "19mayis1919kosusu.com" adlı internet adresinden başvurabilecek.