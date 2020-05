19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - Son Dakika

AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karacan, mesajında, büyük zorluk ve fedakarlıkların yanında milletin bir ve beraber olma, topyekun seferber olma kararlılığı sayesinde zafere giden yolun açıldığını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yaktığı özgürlük meşalesinin ışığının büyük bir hızla tüm yurda yayıldığını belirten Karacan, şunları kaydetti:

"Milletimizin sarsılmaz azmiyle yedi düvele karşı giriştiğimiz o günkü milli ruh nasılsa, bugün de yarın da aynı inanç, kararlılık ve gayret ile devam edecektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğinde önemli görevler üstlenecek olan ve muasır medeniyetler seviyesine taşıyacağına inandığı gençlerimize güvenerek bugünü onlara armağan etmiştir. Bu vesileyle, başta Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin bağımsızlığı için canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum."

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ise mesajında, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Samsun'da başlayan bağımsızlık mücadelesinin önemine dikkati çekti.

Şenocak, 16 Mayıs 1919'da bir posta vapuru ile yola çıkan subaylar, erler, erbaşlar ve gazilerin büyük cephanelere değil kutlu bir ülküye ve milletin vatanperverliğine sırtlarını dayadığını belirterek, "Tarihimizin her bir satırı bize tekrar ve tekrar inancın, iradenin ve azmin başaramayacağı hiçbir şey olmadığını, yazgısına el koymuş bir milletin onurlu mücadelesi ile anlatmaktadır. Türk genci ise umutsuzluğa kapıldığı her an kendisine miras bırakılan içindeki o iradeyi bulup çıkarmakla mükelleftir." ifadelerini kullandı.