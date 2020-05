19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na doğru - Son Dakika

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ile AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Alan, mesajında, binlerce şehit verilerek yokluklar içinde büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin gençlere emanet olduğunu belirtti.

İstiklal mücadelesinin sembolü olan 19 Mayıs'ın, Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesinin, geleceğin teminatı ve umudu olan gençlere verilen önemin de büyük bir göstergesi olduğuna dikkati çeken Alan, şunları kaydetti:

"Ülkemizi yeni ufuklara sizin fikirleriniz, sizin buluşlarınız, sizin düşünceleriniz, sizin azim ve kararlılığınız taşıyacaktır. Sizlerin gözündeki ışıkta, her geçen gün güçlenen aydınlık Türkiye'nin geleceğini görüyor, elde edeceğiniz başarılarla her alanda lider ülke olma hedefine her geçen gün biraz daha yaklaşıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle böylesine anlamlı bir günü gençlerimize emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, İstiklal Savaşımızın şehit ve gazilerini, isimsiz kahramanlarını rahmet ve minnetle yad ediyor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramını canı gönülden kutluyorum."

" Samsun'da yanan 100 yıllık meşaleyi gençlerimiz söndürmeyecek"

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da bağımsızlık meşalesini yakarak kurtuluş mücadelesini başlattığını belirterek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Atatürk'ün tarihin altın sayfalarına yazılan bu günü gençliğe armağan etmesi, gençlere duyduğu güveni ortaya koyuyor. Bizler de ülkemizin geleceğini gençlerimizin inşa edeceğine olan inancımızla onlara destek olmaya devam ediyoruz. 100 yıl önce Samsun'da yakılan bağımsızlık meşalesi, geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimizin elinde hiçbir zaman sönmeyecektir. İstiklal Savaşımızı zafere taşıyan milli birlik ve beraberlik ruhunun, 2023'e giden yolda bizi güçlü kılan, geleceğe güvenle bakmamızı sağlayan en büyük mirasımızdır. Geçmişimizden aldığımız güçle ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için mücadelemize büyük bir azimle devam ediyoruz. Bu vesileyle başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum."