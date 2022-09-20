19 yaşındayken yakalandığı kanser sebebiyle hayatını kaybeden Neslican Tay, vefatının 3. yıldönümünde unutulmadı

Vefatıyla tüm Türkiye'yi göz yaşlarına boğan Neslican Tay için anma mesajları yayınlanmaya devam ediyor. Tay, üç kez kansere yakalanmasına ve bacağını kaybetmesinerağmen kaybetmediği umuduyla büyük bir simge haline geldi.

TÜRKİYE ONU SOSYAL MEDYA İLE TANIDI

2017 yılında yakalandığı hastalığıile gelişmeleri sosyal medya üzerinden paylaşan Neslican Tay'ın kısa süre içerisindebinlerce takipçisi oldu. Gülen yüzü, umut dolu sözleri ve insanlara ilham veren mücadelesi ile kısa süre içerisinde pek çok insanın sevgisini ve takdirini kazandı. Üniversite sınavına 2 hafta hastalığa yakalanması onu durdurmadı ve İstanbul'da özel bir üniversitede Psikoloji Bölümü'nde eğitim görmeye başladı.

'BENİM İÇİN SOL BACAĞINIZI DA SEVİN'

Yumuşak doku kanseri olarak da bilinen Malign Mezenkimal Tümör yüzünden 2017 yılında sol bacağı kesilen Neslican Tay, ''Ben Bir Bacaktan İbaret Değilim'' sloganıyla yaptığı TEDx konuşmasında milyonlarca kanser hastasının da umudu oldu. Tay yaptığı konuşmada ''Hayatınızı sevin. Kendinizi sevin. Bedeninizi sevin. Ruhunuz başka bir bedende bulunmayacak. Saçlarınızı, boyunuzu, kilonuzu sevin. Benim için sol bacağınızı da sevin.'' diyerek duygu dolu anlar yaşatırken, mücadelesi ile de takdir topladı.

UMUDUN ADI NESLİCAN

Sosyal medya hesaplarından da sık sık takipçileriyle buluşan Tay, ''Belki kaybedeceğim, ama savaşırken kaybedeceğim'' diyerek son güne kadar yaşama dört elle tutundu. Kaybettiği zorlu mücadelenin ardından pek çok sosyal medya kullanıcısı ''Demir Kadın'' olarak da seslendikleri Neslican için paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor.

NESLİCAN TAY KİMDİR?

Neslican Tay, 14 Mart 1998 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Liseye kadar olan eğitimini Rize'de tamamladı. Genç yaşında kanser aktivisti olarak tanınan Neslican Tay üç kez kanseri yendi. Sosyal medya paylaşımlarıyla hayata sıkı sıkıya tutunan ve kanser karşısında pes etmeyeceğini söyleyen Neslican Tay pek çok kanser hastasına ve genç kadına ilham oldu. 20 Eylül 2019 tarihinde malign mezenkimal tümörüne bağlı olarak oluşan semptomlar sonucunda çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. Cenazesi Rize'de defnedildi.