1915 Çanakkale Köprüsü kedi yolunda sona yaklaşıldı - Son Dakika

1915 Çanakkale Köprüsü, ana halatlarının çekilmesi sırasında çalışma platformu olarak kullanılacak kedi yolunun yüzde 70'i tamamlandı. Köprünün, ocak ayı sonuna kadar 'kedi yolu'nun tamamlanması ve tabliye bloklarını taşıyacak olan ana halatların montajına başlanması planlanıyor.

Temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017 tarihinde atılan ve tamamlandığında, Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ile Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, ana halatların montajı sırasında kullanılacak kedi yolu yapımı hızla devam ediyor. Şu ana kadar yüzde 70'lik bölümü bitirilen kedi yolunun kuleler ile ana kara arasındaki kenar açıklıklarını kapsayan bölümleri tamamlandı. 2023 metre uzunluğa sahip iki kule arasındaki orta açıklık bölümünde ise kedi yolu yapımı çalışmaları devam ediyor. 1915 Çanakkale Köprüsü'nde Kedi Yolu'nun ocak ayı sonuna kadar tamamlanarak ana halatlar ile askı halatlarının montajına başlanacak. Tabliye blokları yüzer vinç ve kaldırma vinci yardımıyla kaldırılarak askı halatlarına bağlanacak. Böylece tabliye teşkil edilmiş olacak.

Öte yandan, Çimtaş firması tarafından Gemlik ve Gölcük'teki fabrikalarında üretilen her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki 10'uncu tabliye bloğu da Gelibolu Sütlüce'deki şantiye alanına ulaştı.TASARIMDA İNCE DETAYLAR1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaza boyanacak. 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metre olacak. 2x3 trafik şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak.'18 MART 2022'DEN ÖNCE HİZMETE AÇILABİLİR'

Çanakkale Boğazı'nı 6 dakikada geçilmesini sağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, 18 Mart 2022'de tamamlanarak, hizmete açılması planlanıyor. Ancak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçtiğimiz günlerde Edirne-Kırklareli yolunun İskender-Sazlıdere varyantının açılış programında yaptığı konuşmada, dünyanın en önemli projelerinden 1915 Çanakkale Köprüsü çalışmalarının da süratle devam ettiğini, 18 Mart 2022'de tamamlamayı hedefledikleri köprüyü, çalışmaların çok hızlı ilerlemesi nedeniyle daha erken açabilme ihtimalinin de bulunduğunu söylemişti. Kış mevsiminde yaşanan bahar havaları ve hava koşullarının sürekli çalışmaya elverişli olması 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatının da hızlı ilerlemesine yardımcı oluyor.