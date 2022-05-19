1963'TE ANKARA'DA BAŞLADIĞI HUKUK FAKÜLTESİNDEN 77 YAŞINDA ERZİNCAN'DA MEZUN OLDU -1 - Son Dakika
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1963'TE ANKARA'DA BAŞLADIĞI HUKUK FAKÜLTESİNDEN 77 YAŞINDA ERZİNCAN'DA MEZUN OLDU -1

19.05.2022 10:30

ANKARA Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 1963 yılında kazandıktan sonra 2'nci sınıfta okulunu bırakan Erol Kahraman (77), 2013 yılında çıkarılan aftan yararlanıp kaydını aldırdığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

ANKARA Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 1963 yılında kazandıktan sonra 2'nci sınıfta okulunu bırakan Erol Kahraman (77), 2013 yılında çıkarılan aftan yararlanıp kaydını aldırdığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Mezuniyet töreninde gençlere seslenen 4 çocuk, 1 torun sahibi Kahraman, 1963 yılında başlayan ve nerdeyse bir ömür süren üniversite lisans öğrenim sürecinin tamamlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Erzincanlı Erol Kahraman, 1963 yılında kazandığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni 2'nci sınıftayken bırakmak zorunda kaldı. Erzincan'da kitapçılık yapan Kahraman, hukuk fakültesinden mezun olma hayalini gerçekleştirmek için 2013 yılında çıkarılan aftan yararlandı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kaydını yaptıran Kahraman, 9 yıl süren öğrenim hayatından sonra mezun olmayı başardı. 4 çocuk, 1 torun sahibi Kahraman, bugün fakülte bahçesinde düzenlenen mezuniyet töreninde gençlerle birlikte kep atmanın coşkusunu yaşadı.

Hayali olan hukuk fakültesini 59 yıl sonra bitiren Erol Kahraman, mezuniyet töreninde gençlere seslendi. Kahraman, "Bugün hepimiz mezun olmanın haklı coşkusunu ve gururunu yaşıyoruz. Büyük çoğunluğunuz için 4 yıl önce, benim için 1963 yılında başlayan ve nerdeyse bir ömür süren üniversite lisans öğrenim sürecinin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle hepinizi yürekten kutluyor ve tebrik ediyorum. Sizlerin bir büyüğü ve mezuniyet dönem arkadaşınız olarak sizlere Montagine'nin 'Hedefi olmayan gemiye, hiçbir rüzgar yardım etmez' ve Peter Drucker'in 'Gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, vardığınız yerin önemi yoktur' sözlerini hatırlatmak istiyorum. Günümüz dünyası artık hızla değişiyor, teknolojideki hızlı devinim dünün yeniliklerini kısa sürede bugünün eskisi haline getiriyor. Çağın ihtiyaçları doğrultusunda, hızla gelişen ve değişen sosyal ve kültürel hayattaki değişmelere ayak uydurabilmek için ortaya çıkan hayat boyu öğrenmeye, bilgi, beceri, ilgi ve yeterliliklerimizi geliştirmek amacıyla her zaman açık olmalıyız" diye konuştu.

Mezuniyet töreninde söz alan dönem birincisi Kübra Altun, Dekan Prof. Dr. Prof. Dr. Ayhan Döner'in konuşmasının ardından EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, mezun olan öğrencileri tebrik etti. Törende, dönem birincisi Kübra Altun, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. Mezun olan öğrenciler, hukuk fakültesi akademisyenlerinin elinden diplomalarını aldı ve meslek yemini etti.

Mezuniyet töreni öğrencilerin kep atmasının ardından çalınan müzikler eşliğinde oyunlar oynanıp halaylar çekilmesiyle son buldu.

1963'TE ANKARA'DA BAŞLADIĞI HUKUK FAKÜLTESİNDEN 77 YAŞINDA ERZİNCAN'DA MEZUN OLDU -1
1963'TE ANKARA'DA BAŞLADIĞI HUKUK FAKÜLTESİNDEN 77 YAŞINDA ERZİNCAN'DA MEZUN OLDU -1
1963'TE ANKARA'DA BAŞLADIĞI HUKUK FAKÜLTESİNDEN 77 YAŞINDA ERZİNCAN'DA MEZUN OLDU -1
1963'TE ANKARA'DA BAŞLADIĞI HUKUK FAKÜLTESİNDEN 77 YAŞINDA ERZİNCAN'DA MEZUN OLDU -1

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Kaynak: DHA

Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Erol Kahraman, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 1963'TE ANKARA'DA BAŞLADIĞI HUKUK FAKÜLTESİNDEN 77 YAŞINDA ERZİNCAN'DA MEZUN OLDU -1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: 1963'TE ANKARA'DA BAŞLADIĞI HUKUK FAKÜLTESİNDEN 77 YAŞINDA ERZİNCAN'DA MEZUN OLDU -1 - Son Dakika
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