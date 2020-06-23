2,5 yıl önce öldürülen Feray Şahin, 26. yaş gününde mezarı başında anıldı - Son Dakika

2,5 yıl önce öldürülen Feray Şahin, 26. yaş gününde mezarı başında anıldı

- 2,5 yıl önce öldürülen Feray Şahin, 26. yaş gününde mezarı başında anıldı Acılı baba Bekir Şahin: "2.

- 2,5 yıl önce öldürülen Feray Şahin, 26. yaş gününde mezarı başında anıldı

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Acılı baba Bekir Şahin:

"2.5 yıldır adalet arıyoruz, Yargıtay sesimizi duysun"

GAZİANTEP - Mersin'de, 2,5 yıl önce 23 yaşındayken evinde bir polis memuru tarafından ateş edilerek öldürüldüğü iddia edilen üniversite öğrencisi Feray Şahin'in ailesi, kızlarının 26. yaş gününde mezarını ziyaret etti. Kızlarının doğum günü için mezarına geldiklerini söyleyen acılı baba Bekir Şahin, "2.5 yıldır adalet arıyoruz, Yargıtay sesimizi duysun" dedi.

Mersin'de, 23 yaşındayken kaldığı evde öldürülen Mersin Üniversitesi İç Mimarlık Fakültesi son sınıf öğrencisi Feray Şahin'in babası Bekir Şahin ve annesi Aysel Şahin, kızlarının 26. yaş gününde mezarı başında gözyaşı döktü. Kızları Feray Şahin'in, Gaziantep Asri Mezarlık'ta bulunan mezarına gelen acılı anne ve baba, kızlarının yaşaması halinde 26 yaşına gireceğini söyleyerek göz yaşlarına hakim olamadı. Acılı aile, dualar ederek kızlarının katil zanlısı ine hak ettiği cezanın verilmesini istedi.

"Bu acının tarifi yok, adalet istiyoruz"

Kızının yaşaması halinde bugün 26 yaşında olacağını söyleyen acılı baba Bekir Şahin, "Kızım bugün yaşasaydı 26 yaşında olacaktı ama kızımı şuan kara toprakta. Bu acının, bu hissin tarifi yok. Kızımız 2.5 yıl önce hiç tanımadığımız bir insan tarafından öldürüldü. Ama kızımızın katili 5 yıl 3 ay ceza aldıktan sonra sokağa bırakıldı ve 1 yıldır hiçbir şey olmamış gibi sokakta geziyor. Benim kızım ise burada kara toprakta yatıyor. Bunun neresi adalet. Dava ile ilgili Yargıtay'a itirazımızı da yaptık ve yaklaşık 15 aydır bu itirazımız bekliyor. Biz 15 aydır Yargıtay'dan cevap bekliyoruz. Biz, 2.5 yıldır adalet arıyoruz. Yargıtay sesimizi duysun" dedi.

"Kızımın doğum günü için mezarına geldim"

Acılı anne Aysel Şahin ise kızının doğum gününü kutlamak için mezarına geldiğini söyleyerek, "Bu acının ne bir tarifi ne de bir ismi var. Benim kızımın bugün doğum günü. Kızım yaşasaydı bugün 26 yaşında olacaktı ve ben iki yıldan beri kızımı kara toprakta ziyaret ediyorum. Kızımla kurduğum hayallerin hepsi yarım kaldı. Eli kanlı bir katil kızımı bizden açmamış bir gonca gülken, hayatının baharında kopardı. Ben buradan Adalet Bakanımıza sesleniyorum. Lütfen artık kadınlarımızın sesini duyun, bizim sesimizi duyun artık. Kadın cinayetlerine son verin artık. Ben kızımı kaybettim, kızımı kara toprağa verdim. Başka analar ağlamasın istiyorum. Benim 23 yaşında kızım üniversite son sınıfa mezuniyet elbisesi bile giyemeden öldürüldü" diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 09:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 2,5 yıl önce öldürülen Feray Şahin, 26. yaş gününde mezarı başında anıldı - Son Dakika

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