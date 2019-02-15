2. Ağrı Tanıtım Günleri Başkentte Başladı

Ruan Fuarcılık tarafından düzenlenen etkinlik, mehteran ve halk oyunları ekibinin gösterisiyle başladı. Ankara Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve 17 Şubat'a kadar devam edecek organizasyon, yörenin meşhur lezzetlerini ve geleneklerini Ankaralılara sunuyor.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Destici, Ağrı'nın kadim bir şehir olduğunu ve İshak Paşa Sarayı ile Ağrı Dağı'nın tarihi önemi bulunduğunu söyledi. Ağrı'nın sadece Türkiye için değil insanlık için de miras olduğunu vurgulayan Yılmaz, Ağrı'nın genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğunu belirtti. Ağrı Dağı'nın dünyada adının duyulduğunu ve turizm açısından önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Elban: "Ağrı, konum olarak uzak bir şehirdir; ancak gönül olarak en sıcak insanların yaşadığı şehirdir." dedi. Destici ve Elban, konuşmaların ardından yöresel yemeklerin sergilendiği stantları gezdi.

Etkinlikte; Anadolu'nun en eski diyet yemeği olan abdigor köftesi, ayranaşı, Ağrı'dan özel olarak gelen ustaların et döneri, 7 saat tandır üzerinde pişirilen keşkek, kete, tandır ekmeği, Ağrı turşusu ve Ağrı balı gibi çeşitli ikramlar yapıldı. Türkiye'nin en büyüğü olan Ağrı Dağı, Balık Gölü, Ahmed-i Hani Türbesi, doğa harikası Buz Mağaraları, Diyadin Kaplıcaları, Hamur Kümbeti, Topkapı Sarayı'ndan sonra yapılmış en ünlü saraylardan İshak Paşa Sarayı, Nuh'un Gemisi, Urartu Kalesi gibi efsanelere konu olan yerler ziyaretçilere tanıtıldı. Halı, kilim, tiftik, üzerlik, nazarlık, keçe yapımı gibi geleneksel el sanatlarının da sergilendiği organizasyon, 17 Şubat'a kadar devam edecek.