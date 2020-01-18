2 bin 950 metrede göl manzaralı kayak ve paraşüt keyfi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2 bin 950 metrede göl manzaralı kayak ve paraşüt keyfi - Son Dakika

2 bin 950 metrede göl manzaralı kayak ve paraşüt keyfi

6 saat önce

Erzincan'da 2 bin 950 metre yükseklikte bulunan göl manzaralı Ergan Dağı Kayak Merkezi yamaç paraşütü yapan kayakseverlerin tutkusu haline geldi.

Erzincan'da 2 bin 950 metre yükseklikte bulunan göl manzaralı Ergan Dağı Kayak Merkezi yamaç paraşütü yapan kayakseverlerin tutkusu haline geldi. Zirveden kendilerini boşluğa bırakan paraşütçüler ardından buz tutan göl manzarası eşliğinde kaymanın keyfini yaşıyor.

Munzur Sıra Dağları'nın eteklerinde bulunan 2950 rakımlı Ergan Kayak Merkezi, kış sporları ve doğa turizminin yanında yamaç paraşütü imkanı da sağlıyor. Zirveden kendilerini boşluğa bırakan paraşütçüler gökyüzünde muhteşem manzaralar eşliğinde uçtuktan sonra göl manzarasına karşı kayak yapmanın keyfini yaşıyorlar. Kayak merkezindeki kapalı gondol ve kar motorlarıyla 2950 metre yüksekliğe çıkan kayakseverler, soğuk havaya aldırış etmeden 15 kilometre uzunluğu 100 metre genişliği olan pistlerde buz tutan göle karşı kaymanın keyfini sürüyor.

Göl manzarası eşliğinde kayak yapmanın harika olduğunu ifade eden kayakçılar, "Kayak merkezi çok güzel, zaten kayak yapmayı da burada öğrendik. Erzincan'da yapılacak sınırlı aktivite olduğu için bizde hafta sonlarımızı kayak merkezinde değerlendiriyoruz. Güzel bir hafta sonu, güneşli bir günde hafta sonumuzu değerlendirmek için geldik. Manzara süper özellikle göl ve şehir manzarası harika görünüyor. Kayak piştide çok güzel uzun olduğu kayması daha eğlenceli oluyor" diye konuştu.

"GÖL MANZARASI KAYAK YAPARKEN ROMANTİK BİR HAVA VERİYOR"

Gümüşhane'den kayak yapmaya gelen kayakseverler ise, "Erzincan Ergan Kayak tesisi mesafe olarak çok iyi, göl manzarası da kayak yaparken ayrıca bir romantik bir hava veriyor. Biz buraya gelmekten memnunuz. Ailemizle de geliyoruz. Hemen hemen her hafta sonu da buradayız. Gümüşhane'den buraya gelmekten zevk alıyoruz. Güzel bir pist var zaten kaymayı da seviyoruz. Bize de çok uzak değil. Ayrıca kayak merkezinin bize kazandırdığı artısı olan göl var. Göl manzarasında kayak yapmak bizim için önemli. Her şey çok güzel. Şehir güzel pist güzel buraya gelmekten memnunuz" dediler.

(Selçuk Kaya/İHA)

2 bin 950 metrede göl manzaralı kayak ve paraşüt keyfi

Kayak Merkezi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 05:00 Kaynak: İHA
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