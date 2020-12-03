2 bin yıllık gladyatör rölyefinin sırrı çözüldü - Son Dakika

2 bin yıllık gladyatör rölyefinin sırrı çözüldü

03.12.2020 09:52
2 bin yıllık gladyatör rölyefinin sırrı çözüldü, System.String[]

ÇANAKKALE'de, polis tarafından ele geçirilen yaklaşık 2 bin yıllık 'gladyatör rölyefi', teslim edildiği Troya Müzesi yetkililerince incelendi.

ÇANAKKALE'de, polis tarafından ele geçirilen yaklaşık 2 bin yıllık 'gladyatör rölyefi', teslim edildiği Troya Müzesi yetkililerince incelendi. Sırrı çözülen rölyefteki savaşçının, bir kol ve omuz korumasından oluşan hafif zırhlı kıyafete sahip, kafasında miğferi olmayan, bir ağ ve mızrak ile uzak dövüşü tercih eden 'Retiarius' sınıfı gladyatör olduğu belirlendi. Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, gladyatör rölyefinin, üç gün süren dövüşlerin düzenlendiğini bildikleri Troya'ya ait olduğunu düşündüklerini belirtti.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Troya Ören Yeri'nin yakınındaki Kumkale köyünde N.G.'ye ait evde pazartesi günü yaptıkları aramada, M.S. 1'inci yüzyıl Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, gladyatör okulu ya da gösteri alanını çevreleyen 'gladyatör rölyefi' ve aynı döneme ait 'sütun tamburu' parçası ele geçirdi. Bozulmadan günümüze kadar ulaşan rölyef, Troya'da yapılan gladyatör oyunlarına ilişkin kanıt olarak değerlendirildi.

RETİARİUS SINIFINA AİT BİR GLADYATÖRİncelenmek üzere Troya Müzesi yetkililerine teslim edilen yaklaşık 2 bin yıllık gladyatör rölyefinin sırrı çözüldü. Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, rölyefin, M.S. 1'ici yüzyıla, yani günümüzden yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait olduğunu açıkladı. Gladyatör dövüşlerinin imparatorların kendi imajlarını çizebilmek ve güçlendirebilmek için son derece önemli olduğunu ifade eden Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, "Bu dövüşler Roma ile sınırlı kalmış değil. Anadolu topraklarında bu dövüşlerin Roma kadar ilgi görmese de yapıldığını biliyoruz. Gladyatör dövüşleri için amfi tiyatroların Kyzikos, Afrodisias gibi şehirlerde inşa edildiğini biliyoruz. Bizim içinde bulunduğumuz Troas bölgesindeki Troya, Assos, Alexandrai Troas ve Parion şehirlerinde gladyatör dövüşleri yapılıyor. Rölyefimizin üzerinde bir gladyatör tasviri var. Bacakları ve kafası kırık. Ancak biz bunun Retiarius sınıfına ait bir gladyatör olduğunu biliyoruz" dedi.'UZAK DÖVÜŞÜ TERCİH EDEN BİR SAVAŞÇI'Gladyatörlerin çeşitli sınıflar içerisinde mücadele ettiğini belirten Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, "Retiarius sınıfı gladyatörler elinde 'fuscina' denilen üçlü ağızlı bir mızrak ya da bir ağ ile mücadele ediyor. Uzak dövüşü tercih eden bir gladyatör tipi. Rakiplerinin üzerine ağı attıktan sonra fuscina ile müdahalede bulunuyor. Bizim rölyefimizin üzerindeki gladyatörde bir ağ ya da mızrak yok. Retiarius denilen gladyatörlerde 'manica' denilen ve kalbini koruyan sol koluna kadar uzanan bir zırh vardır. Çünkü hareket kolu sol koludur. Sol kolu rakibine en yakın yerdir. Kalbini ve vücudunun sol kısmını korumak için giyer. Gladyatörler arasında manicayı sol koluna takan tek gladyatör bu. Diğer gladyatörler sağ koluna takar. Balteus denilen bir kemer vardır. Ağı kullandığı zaman, sağ elinde tuttuğu ağın bir ucunu kemerine bağlar. Aynı zamanda 'subligaculum' olarak da adlandırılan iç çamaşırı diyebileceğimiz belinde bir kıyafeti vardır. Bu rölyefimizdeki gladyatörün kafası kırık. Retiarius sınıfı gladyatörler kask takmazlar. Kafaları çıplaktır. Bacaklarında ekstra bir koruma yer almaz" diye konuştu.Anadolu'da birçok amfi tiyatronun özellikle gladyatör dövüşleri için yaptırılmadığını, sonradan bu dövüşlere uygun hale getirildiğini anlatan Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, şunları söyledi: "Buralarda bu rölyefler sıralanır. Hemen yanı başında bulunduğumuz Troya Ören Yeri'nde de bu gladyatör dövüşlerinin yapıldığını biliyoruz. Bizim örneğimiz Roma dönemi 1'inci ve 2'nci yüzyıla ait bir örnek. Hatta biz Troya'da bu dövüşlerin 3 gün sürdüğünü biliyoruz. Tüm yakın bölgelerdeki köylerden, kentlerden insanlar geliyor. Çünkü çok büyük bir eğlence. Bu gladyatör dövüşlerini düzenleyen kişiye 'editör' ismi veriliyor. Gladyatör dövüşünü düzenlendiği bir yere tabela asılır. Hangi imparator adına düzenleniyor bu dövüş, düzenleyen editörün adı ve mücadele edecek gladyatörlerin ismi buralarda yer alır. Biz bu örneğimizin Troya'da düzenlenen gladyatör dövüşlerine ilişkin olduğuna inanıyoruz. Bunun izini de yakın zamanda inşallah tespit etmeyi umuyoruz."ÇANAKKALE EMNİYETİNE TEŞEKKÜRÇanakkale İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerine de teşekkür eden Müze Müdürü Gölcük, "Anadolu kültürel mirasının korunmasında sonsuz katkıları var. Müzem adına Çanakkale KOM Şube'ye teşekkürü bir borç biliyorum. Bakanlığımızın, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün, Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı'nın müthiş emekleriyle müzecilerimizin katkılarıyla kaçakçılıkla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Bizim için tarih demek, eser demek, vatan demektir" dedi.RETİARİUS GLADYATÖRÜ

Balıkçı tarzında donatılmış bir teçhizatla savaşan bir Roma gladyatörüydü. Ağırlıklı bir ağ, üç oklu mızrak ve bir hançer. Retiarius hafif zırhlıydı, bir kol koruması (manica) ve bir omuz koruması (galerus) giyiyordu. Tipik olarak, kıyafetleri yalnızca geniş bir kayış ya da hafif dolgu ile kısa bir tunik ile tutulan gerdanlıktan oluşuyordu. Miğfer ya da bacak koruması giymezdi.


2 bin yıllık gladyatör rölyefinin sırrı çözüldü
2 bin yıllık gladyatör rölyefinin sırrı çözüldü
2 bin yıllık gladyatör rölyefinin sırrı çözüldü
2 bin yıllık gladyatör rölyefinin sırrı çözüldü
2 bin yıllık gladyatör rölyefinin sırrı çözüldü
2 bin yıllık gladyatör rölyefinin sırrı çözüldü
2 bin yıllık gladyatör rölyefinin sırrı çözüldü
2 bin yıllık gladyatör rölyefinin sırrı çözüldü
2 bin yıllık gladyatör rölyefinin sırrı çözüldü
2 bin yıllık gladyatör rölyefinin sırrı çözüldü
2 bin yıllık gladyatör rölyefinin sırrı çözüldü
2 bin yıllık gladyatör rölyefinin sırrı çözüldü
2 bin yıllık gladyatör rölyefinin sırrı çözüldü
2 bin yıllık gladyatör rölyefinin sırrı çözüldü
2 bin yıllık gladyatör rölyefinin sırrı çözüldü

Çanakkale, Gladyatör, Gölcük, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2 bin yıllık gladyatör rölyefinin sırrı çözüldü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika! Siirt'te meydana gelen depremin ardından ilk görüntüler Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Öztürk: Salgın 2022'nin ilk aylarına kadar devam edecek Son Dakika! Siirt'in Kurtalan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem Ağlama sesine uyanan bina sakinleri kapılarında terk edilmiş bebek buldu HSK'nın 13 hakim ve savcıyı meslekten ihraç kararı Resmi Gazete'de İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Kur'an-ı Kerim ayetleri hakkındaki tepki çeken sözleri sonrası istifa etti Seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden'ın İran açıklamasında dikkat çeken 'Türkiye' sözleri Çin'de mezbahada 'sosis' yapılmak için bekleyen 40 köpek bulundu
Stephanie Frappart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maç yöneten ilk kadın hakem oldu Stephanie Frappart, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde maç yöneten ilk kadın hakem oldu         
09:23
Başkent'i karıştıran iddia! Bodrum katında bulunan 68 köpeğin ses telleri alınmış Başkent'i karıştıran iddia! Bodrum katında bulunan 68 köpeğin ses telleri alınmış         
09:07
Sevilla'ya 4 gol atan Olivier Giroud, Chelsea tarihine geçti Sevilla'ya 4 gol atan Olivier Giroud, Chelsea tarihine geçti         
09:03
Oyuncu Gizem Karaca, Baraj dizisinin kadrosuna dahil oldu Oyuncu Gizem Karaca, Baraj dizisinin kadrosuna dahil oldu         
08:36
Bakan Koca: Adana, Samsun ve Ordu'da son iki haftada vaka sayısı %100 arttı Bakan Koca: Adana, Samsun ve Ordu'da son iki haftada vaka sayısı %100 arttı         
07:24
Yolun ortasındaki lastiğe çarpmak istemeyen sürücünün aracı şarampole devrildi: Minik Meryem yaşamını yitirdi Yolun ortasındaki lastiğe çarpmak istemeyen sürücünün aracı şarampole devrildi: Minik Meryem yaşamını yitirdi         
02:10
Son Dakika: Koronavirüs aşısında kimler öncelikli olacak? Bilim Kurulu, aşılamada 4 aşamayı belirledi Son Dakika: Koronavirüs aşısında kimler öncelikli olacak? Bilim Kurulu, aşılamada 4 aşamayı belirledi         
23:17
Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu Canlı yayında şoke eden itiraf! Evli ve 5 çocuk babası şahıs, 18 yaşındaki kızı alıkoydu         
22:51
Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu Günlerdir kayıp olarak aranan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey, çırılçıplak halde ölü bulundu         
21:51
Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği şaşırttı! Hobisi işi oldu Oyuncu Melis Birkan'ın yeni mesleği şaşırttı! Hobisi işi oldu         
21:33
ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, karantina süresini 7 ila 10 gün olarak güncelledi ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, karantina süresini 7 ila 10 gün olarak güncelledi         
20:11
Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı Yağmur Aşık'ın Emre Aşık için tuttuğu iddia edilen kiralık katil: Benden hamile kaldı         
19:24
Korkutan kuyruk! 500 TL'lik yardımı duyan, koronayı unutup sıraya girdi Korkutan kuyruk! 500 TL'lik yardımı duyan, koronayı unutup sıraya girdi         
19:05
Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor Çavuşoğlu'ndan Türkiye'yi hedef alan Pompeo'ya sert tepki: ABD, Suriye'deki terörist oluşumları destekliyor         
16:39
Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı Saadet Partisi'nden asgari ücret zammı önerisi: Hedef 8 bin 85 lira olmalı         
15:51
Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi Bebek arabasındaki kazı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi         
14:38
Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı Madde bağımlısı genç kadının ibretlik görüntüleri! Ayakta durmakta güçlük çekti, kendini oradan oraya attı         
13:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2020 09:57:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 2 bin yıllık gladyatör rölyefinin sırrı çözüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei