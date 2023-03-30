2 ilimizde birden yolcu otobüsü şarampole uçtu: 3 kişi öldü, 46 kişi yaralandı

2 ilimizde yolcu otobüsü şarampole devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İnce görüşme sonrası adaylıktan çekilecek mi? Karar vermek için yalnızca birkaç saati var

Bugün saat 05.20 sıralarında Erzincan - Sivas kara yolu Refahiye ilçesi, Akmeşe mevkiinde bir yolcu otobüsü sürücünün kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

2 ÖLÜ, 25 YARALI

Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 21 yolcu da yaralandı. Yaralılar kaza mahalline sevk edilen ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesi ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.J andarma ekipleri olay mahallinde çalışmalarını sürdürürken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

YOZGAT'TA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ

Aynı saatlerde Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki bir yolcu otobüsü ise kar ve buzlanma nedeniyle kontrolü kaybederek yoldan çıktı. İlk belirlemelere göre devrilen otobüsteki 1 yolcu hayatını kaybetti, 25 yolcu yaralandı. Yaralılar Yozgat'taki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.