2 ilimizde birden yolcu otobüsü şarampole uçtu: 3 kişi öldü, 46 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

2 ilimizde birden yolcu otobüsü şarampole uçtu: 3 kişi öldü, 46 kişi yaralandı

30.03.2023 10:06

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde kar yağışı dolayısıyla kayganlaşan yolda şarampole uçan yolcu otobüsündeki 2 kişi yaşamını kaybederken, 21 yolcu ise yaralandı. Aynı esnada Yozgat'ta meydana gelen bir başka otobüs kazasında ise 1 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Bugün saat 05.20 sıralarında Erzincan - Sivas kara yolu Refahiye ilçesi, Akmeşe mevkiinde bir yolcu otobüsü sürücünün kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

2 ÖLÜ, 25 YARALI

Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 21 yolcu da yaralandı. Yaralılar kaza mahalline sevk edilen ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesi ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.J andarma ekipleri olay mahallinde çalışmalarını sürdürürken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

YOZGAT'TA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ

Aynı saatlerde Yozgat'ın Yerköy ilçesindeki bir yolcu otobüsü ise kar ve buzlanma nedeniyle kontrolü kaybederek yoldan çıktı. İlk belirlemelere göre devrilen otobüsteki 1 yolcu hayatını kaybetti, 25 yolcu yaralandı. Yaralılar Yozgat'taki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
2 ilimizde yolcu otobüsü şarampole devrildi: 3 ölü, 46 yaralı 2 ilimizde yolcu otobüsü şarampole devrildi: 3 ölü, 46 yaralı Kardan kapanan Tunceli-Erzincan kara yolu ulaşıma açıldı Kardan kapanan Tunceli-Erzincan kara yolu ulaşıma açıldı

Erzincan, Refahiye, Yozgat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 2 ilimizde birden yolcu otobüsü şarampole uçtu: 3 kişi öldü, 46 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
10:20 Muhalefeti "kafalarını kesmekle" tehdit eden şahıstan özür geldi: Çok para kazanırsın dediler
10:14 Muhalefet liderlerini "kafalarını kesmekle" tehdit eden şahıs özür diledi: Çok para kazanırsın dediler
10:09 Muharrem İnce'den Müjdat Gezen'in "Adaylıktan çekil" çağrısına yanıt: Ne yaptığımı biliyorum
10:08 Dev kulüplerin radarında! Real Madrid ve Barcelona Arda'yı istiyor
10:02 Bu takımları reddetme şansı yok! Real Madrid ve Barcelona Arda'nın peşinde
09:58 Bakan Mustafa Varank'a Togg çıkmadı! Üzüntüsünü sosyal medyada paylaştı
09:52 Togg çekilişinde adı çıkmayan Mustafa Varank, üzüntüsünü sosyal medyadan paylaştı
09:55 İnce'nin canlı yayında açıkladığı oy oranlarına ünlü anketçiden jet hızında yanıt: Böyle bir tablo yok
09:49 İnce canlı yayında oy oranını açıkladı, ünlü anketçiden yanıt gecikmedi: Böyle bir tablo yok
09:39 Gözler İnce'ye çevrildi! Adaylıktan çekilme kararı vermek için sadece birkaç saati kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2023 10:29:30. #1.12#
SON DAKİKA: 2 ilimizde birden yolcu otobüsü şarampole uçtu: 3 kişi öldü, 46 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement