DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

KARS MERKEZLİ OPERASYONDA GÖZALTI SAYISI 21'E YÜKSELDİ

Kars'ta PKK/KCK operasyonu: HDP'li yöneticiler de gözaltında (3)

GÖZALTI SAYISI 21'E YÜKSELDİ

PKK/KCK'ya yönelik Kars merkezli başlayan operasyonda gözaltı sayısı 21'e yükseldi. Kars'ta sabah saatlerinde HDP'li belediye başkan yardımcıları ile HDP il ve bazı ilçe başkanlarının da arasında bulunduğu 19 kişi gözaltına alınırken, Ankara'da 1 ve Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 1 kişi olmak üzere aynı soruşturma kapsamında 2 kişi daha yakalandı.

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2 kişinin inşaattan düşen tuğlaların altında kalmaktan kurtuldu; inşaat havadan görüntülendi

2 kişinin inşaattan düşen tuğlaların altında kalmaktan kurtulma anı kamerada (2)İNŞAAT HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bursa'da biri kadın 2 kişi, inşaat halindeki binanın 6'ncı katından düşen tuğlaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Tuğlaların düştüğü inşaat halindeki 15 katlı bina dronla görüntülendi. Tuğlaların deldiği tente ise inşaatı yapan firma tarafından onarıldı.