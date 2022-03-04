2 milyon liralık vurgun yapan örgüt üyeleri, jandarmanın operasyonuyla yakalandı - Son Dakika
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2 milyon liralık vurgun yapan örgüt üyeleri, jandarmanın operasyonuyla yakalandı

04.03.2022 12:08
2 milyon liralık vurgun yapan örgüt üyeleri, jandarmanın operasyonuyla yakalandı

Kastamonu merkezli 7 ilde gerçekleştirilen telefon dolandırıcılığı operasyonunda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kastamonu merkezli 7 ilde gerçekleştirilen telefon dolandırıcılığı operasyonunda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, şimdiye kadar yaklaşık 2 milyon liralık vurgun yaptıkları öğrenildi.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kastamonu İI Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından Kastamonu'da meydana gelen 21 nitelikli dolandırıcılık olayının çözümlenmesi amacıyla operasyon başlatıldı. Kendilerini hakım, savcı, polis, jandarma, avukat gibi mesleklerle tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen Kastamonu merkezli gerçekleştirilen operasyonda Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin, İstanbul, Van ve Samsun illerinde eş zamanlı olarak şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin ortaya çıkarılması amacıyla operasyon düzenlendi.

Suç işleme amacıyla örgüt kurmak suçundan 7 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda Gaziantep ilinden A.B.B, E.A., E.C.F. ve M.Y. isimli 4 şüpheli şahıs, Şanlıurfa ilinden M.D.K., O.E. ve S.G. isimli 3 şüpheli şahıs, Mersin ilinden B.D., A.B. ve A.A. isimli 3 şüpheli şahıs, İstanbul ilinden A.O.B., M.A., E.E. ve E.K. isimli 4 şüpheli şahıs, Van ilinden B.A. isimli 1 şüpheli şahıs ve Samsun ilinden B.Ş. isimli 1 şüpheli şahıs olmak üzere toplamda 16 şüpheli şahıs, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Şüpheli şahısların evlerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda 23 adet altın bilezik, 2 adet altın boyunluk, 17 adet tam altın, 1 adet altın bileklik, 1 adet altın kolye, 5 adet çeyrek altın, 3 adet altın yüzük, 1 adet gram altın, 1 adet kol saati, 40 adet 100 dolar, 6 bin 400 TL nakit para, 16 adet cep telefonu, 1 adet laptop bilgisayar, 36 adet tabanca fişeği, 2 adet harddisk ve ayrıca çeşitli dijital materyaller ile çeşitli bankalara ait banka kartları ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıslar, bulundukları illerden Kastamonu'ya getirilerek gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından şüpheli şahıslar, sağlık kontrolünden geçirilerek adli makamlara sevk edildi. - KASTAMONU

2 milyon liralık vurgun yapan örgüt üyeleri, jandarmanın operasyonuyla yakalandı
2 milyon liralık vurgun yapan örgüt üyeleri, jandarmanın operasyonuyla yakalandı
2 milyon liralık vurgun yapan örgüt üyeleri, jandarmanın operasyonuyla yakalandı
2 milyon liralık vurgun yapan örgüt üyeleri, jandarmanın operasyonuyla yakalandı

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Kastamonu, Gaziantep, Şanlıurfa, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 milyon liralık vurgun yapan örgüt üyeleri, jandarmanın operasyonuyla yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2 milyon liralık vurgun yapan örgüt üyeleri, jandarmanın operasyonuyla yakalandı - Son Dakika
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