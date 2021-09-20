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2 otomobile çarptıktan sonra minibüsüyle bahçeye uçtu - Son Dakika

2 otomobile çarptıktan sonra minibüsüyle bahçeye uçtu

20.09.2021 09:34

2 otomobile çarptıktan sonra minibüsüyle bahçeye uçtu Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 2 otomobile çarpan minibüs bir apartmanın bahçesine uçtu.

2 otomobile çarptıktan sonra minibüsüyle bahçeye uçtu

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 2 otomobile çarpan minibüs bir apartmanın bahçesine uçtu. Kazaya karışan sürücü olay yerinden uzaklaştı.

Kaza, gece saatlerinde Alaplı ilçesine bağlı Yeni Siteler Mahallesi Aydınlık Caddesi üzerinde meydana geldi. Tepeköy istikametine seyir halinde olan 67 SE 998 Mercedes marka panelvan minibüs, park halinde olan 67 TL 152 plakalı Citroen marka otomobil ve 67 LP 888 plakalı otomobile çarpması sonrası otomobiller birbirine girdi. Minibüsün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun karşısında bulunan bir apartmanın bahçesine uçtu. Kazada şans eseri kimse yaralanmadı. Otomobillerin sahibi kaza esnasında yol kenarında bulunan kafede otururken faciayı kıl payı atlattı. Kazaya karışan minibüsün sürücüsü de olay yerinden kaçarak uzaklaştığı öğrenildi. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada yaralı olmaması üzerine olay yerinden ayrıldı. Apartmanda oturan kişiler de panik yaşayarak sokağa inerken, minibüsün demir korkulukları yıktığı görüldü. Polis ekipleri kaza bölgesinde incelemelerde bulunurken, bekçiler de güvenlik önlemi aldı. Apartman girişi merdivenlerinde bulunan korkuluk ve duvarı parçalayan minibüste ve kazaya karışan otomobillerde büyük hasar meydana geldi. Polis ekipleri tarafından kaza ile ilgili rapor tutuldu. Araçlar olay yerine çağrılan çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

2 otomobile çarptıktan sonra minibüsüyle bahçeye uçtu
2 otomobile çarptıktan sonra minibüsüyle bahçeye uçtu
2 otomobile çarptıktan sonra minibüsüyle bahçeye uçtu
2 otomobile çarptıktan sonra minibüsüyle bahçeye uçtu
2 otomobile çarptıktan sonra minibüsüyle bahçeye uçtu
2 otomobile çarptıktan sonra minibüsüyle bahçeye uçtu
2 otomobile çarptıktan sonra minibüsüyle bahçeye uçtu
2 otomobile çarptıktan sonra minibüsüyle bahçeye uçtu
2 otomobile çarptıktan sonra minibüsüyle bahçeye uçtu
2 otomobile çarptıktan sonra minibüsüyle bahçeye uçtu

Zonguldak, Minibüs, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 otomobile çarptıktan sonra minibüsüyle bahçeye uçtu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2 otomobile çarptıktan sonra minibüsüyle bahçeye uçtu - Son Dakika
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