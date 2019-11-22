Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Dr. Eyüp Kahveci, Türk ekipleri olarak uluslararası alanda bir teknik yardım ve işbirliği programı yürüttüklerini ve Türkiye'nin, organ nakli alanındaki yüksek deneyimini, uluslararası alana açmış olduğunu kaydetti.

Türkiye Organ Nakli Vakfı koordinesinde yürütülen Uluslararası Organ Nakli Ağı Projesi kapsamında, İstanbul'da 2. Uluslararası Böbrek Nakli Kursu düzenlendi.

Kahveci, kursun ikinci gününde AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Biz Türk ekipleri olarak uluslararası alanda bir teknik yardım ve işbirliği programı yürütüyoruz. Bu program organ nakli alanında yürütülmektedir. Sivil bir platform tarafından yürütülmektedir. Bazı üniversite ve uzmanlık derneklerinin üye olduğu sivil bir platform ve aynı zamanda bu platform Türkiye Organ Nakli Vakfı tarafından koordine edilmektedir. Bu program çerçevesinde Türkiye, organ nakli alanındaki yüksek deneyimini uluslararası alana açmış bulunmaktadır."

Kahveci, şunları söyledi:

"Özellikle gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde organ nakli hizmetlerine hastaların ulaşımı noktasında, bu ülkelerin sistemlerin kurulması veya var olan sistemlerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede çeşitli eğitim programları düzenlemekteyiz. Çalıştaylar düzenlemekteyiz, ülkelere çalışma ziyaretleri düzenlemekteyiz. Ülkelerdeki sağlık bakanlıklarıyla doğrudan temas halindeyiz. Şu ana kadar bu teknik yardım ve işbirliği programını 78 ülke katılmış durumdadır."

Bu çerçevedeki eğitim programlarından bir tanesinin Türkiye'nin dünyada en yüksek deneyime sahip olduğu böbrek nakli alanında düzenlendiğini kaydeden Kahveci, şöyle devam etti:

"Burada böbrek naklinde hem cerrahi olarak hem de nefrolojik açıdan tüm ileri teknikler konuşulmakta ve deneyim paylaşılmakta. Aynı zamanda Avrupalı meslektaşlarımızdan da buraya eğitimci olarak katılımcılar gelmiş durumdalar. Şu anda bu kurs programında 30 ülkeden 90 katılımcı var. Bu ülkeler baktığımız zaman Afrika, Orta Doğu, Avrupa, Orta Asya ve bazı Asya Pasifik ülkelerinden katılımcılar şu anda İstanbul'da özellikle böbrek nakliyle ilgili bilgi ve deneyimlerini geliştirmek, bilgi paylaşımında bulunmak üzere bu kursa katılmış durumdalar."

Kurs Akademik Direktörlerinden Prof. Dr. Barış Akin ise Türkiye'nin böbrek ve karaciğer nakli konusunda sadece sayılar olarak üstün olmadığını belirterek, "Aynı zamanda artık yurt dışında önemli eğitimlere katkıda bulunan, pek çok kişiye destek veren bir konumda oldu. Burada da böbrek naklinde hem nefroloji doktorlarına, hemde cerrahlara ileri bir kurs verdik. Bu kursu biz Avrupa transplant Derneği'nin de fakülteden gelen hocalarıyla birlikte, hep beraber planladık. ve en önemli olan şey, Türkiye'de, gerek cerrahi olarak tüm ameliyat tekniklerinin en iyi şekilde yapıldığını, biz tüm cerrahlar olarak bir araya geldiğimizde çok güçlü bir ekip olduğumuzu, nefroloji konusunda hastalara çok iyi bakıldığını ve nakil sonrası takibin Türkiye'deki başarısının başka ülkelerdeki arkadaşlarla paylama olanağı bulduğumuzu gördük" değerlendirmesini yaptı.