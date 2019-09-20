Son Dakika Haberleri: 20 eylül cuma dha spor gündemi
Son Dakika Spor Haber

20 eylül cuma dha spor gündemi

1 saat önce

AdanasporGALATASARAY11.00 Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıkları sürecek.

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Konyaspor

TFF 1'İNCİ LİG

19.00 İstanbulspor - Balıkesirspor

19.00 BB Erzurumspor - Adanaspor

GALATASARAY

11.00 Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıkları sürecek.

13.30 Sarı kırmızılı kulüp ile Magdeburger Sigorta arasında forma kol sponsorluk anlaşması imzalanacak.

FENERBAHÇE

Sarı lacivertliler, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

BEŞİKTAŞ

12.00 Siyah beyazlı takım, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına Bratislava'da yapacağı idmanla başlayacak.

17.00 Siyah beyazlı takım, İstanbul'a dönecek.

TMOK FAIR PLAY ÖDÜLLERİ

18.00 Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK), fair play düşünce ve davranışını ülke genelinde yayma ve benimsetme amaçlı faaliyetleri kapsamında sürdürdüğü "Türkiye Fair Play Ödülleri"nin 2018 yılı kazananları, Olimpiyatevi'nde sahiplerini buluyor.

BASKETBOL

Hazırlık

21.30 Virtus Bologna - Fenerbahçe

Türkiye Futbol Federasyonu, Yeni Malatyaspor, İstanbulspor, Konyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:30 Kaynak: DHA
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