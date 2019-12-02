20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü: AP önünde

Brüksel'de 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde, Türkiye'de cezaevlerinde bulunan yüzlerce bebeğin haklarının ihal edildiği gerekçesi ile Avrupa Parlamentosu önünde eylem düzenlendi.



Avrupa'nın dört bir tarafından gelen göstericiler "Türkiye'deki hapishanelerde bulunan bebekleri özgür bırakın" pankartları açtı.