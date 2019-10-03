Türk Uyku Tıbbı Derneği'nce (TUTD) düzenlenen "20. Türk Uyku Tıbbı Kongresi", 200'e yakın uyku tıbbı hekimi ve teknikerin katılımıyla başladı.

Eş zamanlı olarak "7. Türk Uyku Tıbbı Tekniker ve Teknisyenliği Kongresi"nin de gerçekleştirildiği etkinlikte panel ve sunumlar yapılıyor. 3 gün sürecek de gerçekleşiyor. Kongre kapsamında TUTD Yönetim Kurulu üyelerinin düzenlediği toplantıya TUTD Başkanı Prof. Dr. Fuat Özgen, Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Hikmet Fırat ve Yönetim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Hikmet Yılmaz, Prof. Dr. Oya İtil, Prof. Dr Sinan Yetkin, Prof. Dr. İbrahim Öztuna ve Prof. Dr. Banu Salepçi katıldı.

Prof. Dr. Fuat Özgen, AA muhabirine yaptığı açıklamada uyku alanında, dünyada her geçen gün yeni keşifler gerçekleştiğini belirtti. Özgen, bu alanın Prof. Dr. Aziz Sancar örneğinde olduğu gibi, Nobel düzeyinde başarılara zemin oluşturacak kadar dikkat çekici bir alan olduğunu söyledi.

Özgen, Türk hekimlerinin, dünya sıralamasına göre, uyku tıbbına giderek artan bir ilgiyle uzmanlaşma çabası içinde olduğunu belirterek, "Bu çerçevede Türkiye'de yaklaşık 350 uyku laboratuvarı kuruldu. Tüm bunlar, bu kongrenin ne derece önemli olduğunu göstermektedir. Dün gün boyunca hekim ve teknikerlerimize iki kurs eğitimi verildi. Sonraki üç gün boyunca da her iki kongrede 16 panel ve iki konferans gerçekleşecek. Bütün bunlar, Türk Uyku Tıbbı Kongremize dünya çapında bir başarı getirmektedir." dedi.

"Asya Uyku Tıbbı Kongresi, Türkiye'de yapılacak"

Doç. Dr. Hikmet Yılmaz da Kanada'nın Vancouver şehrinde Dünya Uyku Topluluğunca (Word Sleep Society) gerçekleştirilen uyku kongresinden 4 gün önce döndüğünü belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gerek Avrupa gerekse Asya Uyku Tıbbı otoritelerinin 'Türk Uyku Tıbbı' alanındaki gelişmeleri gıptayla izlediğini ve takdir ettiğini söyleyebiliriz. Bakınız bu kongrede geçmiş yıllardan farklı olarak, Asya Uyku Araştırmaları Topluluğu Başkanı Hintli uyku tıbbı hekimi Dr. Hrudananda Mallick ve yine aynı topluluğun mali sekreteri Japon hekim Yuichi Inoue kongremizi izlemek üzere geldiler. Ayrıca kendileri de özellikle dünya uyku tıbbı gündeminin başlıca konusu sirkadyen ritim konusunda bizlere birer sunumları var. Ayrıca Asya Uyku Araştırmaları Topluluğu, gelecek yıl kongresini Türkiye'de yapma kararı aldı. Tam tarih henüz netleşmedi ama büyük olasılıkla 2020'nin Kasım ayında Asya ülkelerinin uyku tıbbı uzmanlarını Türkiye'de ağırlayacağız."

Aslında bu kongrenin, Türkiye'de yapılmasına 2016 yılında karar verildiğini, ancak 15 Temmuz 2016 sonrası Japonya hükumetinin Türkiye'ye yolculukları ertelemesi nedeniyle iptal edildiğine dikkati çeken Yılmaz, "Bu yıl bu hakkımız yeniden bize teslim edildi. Gelecek yıl dünyaca ünlü uyku tıbbı uzmanlarını Türkiye'de görebileceksiniz." diye konuştu.