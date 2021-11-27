20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı! - Son Dakika

20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı!

Kocaeli'de köprüden atlayan gence çarpmamak için ani fren yapan iki tır çarpıştı. Kazada tır sürücüsü yaralanırken köprüden düşen ve üstünden araç geçen genç ise hayatını kaybetti.

D-100 karayolu İzmit Halkevi mevkisinde bugün saat 07.30 sıralarında üst geçide çıkan Mustafa Ü., kendisini aşağı bıraktı. KAZAYA NEDEN OLDU Bu sırada yoldan geçen tırın şoförü Turan Keskin, Mustafa Ü.'ye çarpmamak için aniden fren yaptı. Arkadan gelen, sürücüsü öğrenilemeyen kamyon ise tıra çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. D-100 KARAYOLU TRAFİĞE Gelen sağlık ekipleri, Mustafa Ü.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Araç sürücüleri ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan D-100 karayolunun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık bir saat trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesi ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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