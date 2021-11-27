20 yaşındaki genç üst geçitten atlayarak intihar etti! Tırlar, gencin cansız bedenine çarpmamak için kaza yaptı! - Son Dakika

D-100 karayolu İzmit Halkevi mevkisinde bugün saat 07.30 sıralarında üst geçide çıkan Mustafa Ü., kendisini aşağı bıraktı.
Bu sırada yoldan geçen tırın şoförü Turan Keskin, Mustafa Ü.'ye çarpmamak için aniden fren yaptı. Arkadan gelen, sürücüsü öğrenilemeyen kamyon ise tıra çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık ekipleri, Mustafa Ü.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Araç sürücüleri ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan D-100 karayolunun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Yaklaşık bir saat trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesi ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: DHA
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