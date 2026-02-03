Rıza Akpolat'ın bacanağından mahkemede 'villa' savunması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Rıza Akpolat'ın bacanağından mahkemede 'villa' savunması

Rıza Akpolat\'ın bacanağından mahkemede \'villa\' savunması
03.02.2026 17:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' davası devam ediyor. Bugünkü duruşmada tutuklu sanık Rıza Akpolat'ın bacanağı Burak Kangal, Akpolat'a ait olup kendisinin üzerine yapıldığı iddia edilen villayla ilgili savunma yaptı. Yıllık gelirinin 7 milyon 830 bin liraya denk geldiğini belirten Kangal, "Bu evi almış olmamdaki anormalliği anlamış değilim" dedi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da arasında bulunduğu 200 sanığın yargılandığı davanın beşinci duruşması sona erdi.

"25 MİLYON LİRA RAYİÇ BEDELDEN GÖSTERİLMİŞTİR"

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda görülen duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Burak Kangal, iddianamede almış olduğu bir gayrimenkulün suçtan kaynaklandığının iddia edildiğini söyledi. Sanıklardan Rıza Akpolat'ın bacanağı olduğunu anlatan sanık Kangal, ihracat firmasının olduğunu, yurt dışındaki askerlere kıyafet ürettiklerini belirtti.

Kangal, eşinin yıllarca üst düzey müdür olarak çalıştığını, birikimlerinin olduğunu anlatarak "Ev yatırımı yapma kararı aldık, internetten evler baktık. Rıza Akpolat Acarkent'in yanında oturur, onların yönlendirmesiyle emlakçıdan o bölgede ev baktık. Acarkent'te ev almaya en sonunda karar verdik ve evi aldık. Gözaltına alındığım için eve taşınamadık. 25 milyon lira rayiç bedelden gösterilmiştir. Türkiye genelinde emlakta rayiç bedel göstergesi olan bir durum." ifadelerini kullandı.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının beşinci duruşması tamamlandı

"YILLIK GELİRİM 7 MİLYON 830 BİN LİRAYA DENK GELİYOR"

MASAK raporunda mali profilinin ev almak için yetersiz göründüğünü aktaran sanık Kangal, "Benim şirketimde yüzde 39 ortaklığım var. Benim ve eşimin 7 tane gayrimenkulü var. Evlerimin kira geliri yıllık 960 bin liradır. Şirketten huzur hakkı da alıyorum. Yıllık gelirim 7 milyon 830 bin liraya denk geliyor. Benim geçmişim belli." savunmasını yaptı.

Mahkeme başkanı Oğuzhan Gül'ün, "Tanık beyanları var. Villanın gerçekte Rıza Akpolat'a ait olduğu, sizin üzerinize yapıldığı iddialar var. Neler diyorsunuz?" sorusu üzerine sanık Kangal, "Ben bu iddialara katılmıyorum. Birisi duydum diyor, bunları söylüyor. Biz burada 7-8 aydır yatıyoruz birileri duydum dedi diye. Baldızım Acarkent'e de bakabilirsiniz dedi. Biz uzak olduğumuz için onlar bizim yerimize baktı. Bir sürü ev baktık. Sadece onlar yakın olduğu için onlar gezdi. Bakmaları gayet normal bir şey." beyanında bulundu.

Başkan Gül'ün "Fiilen bu villaya yerleştiniz mi?" sorusuna sanık Kangal, "Kızımın okulu nedeniyle taşınamadım. Okullar kapanınca zaten gözaltına alındım oraya taşınamadım." diye cevap verdi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının beşinci duruşması tamamlandı

"SADECE GÖREVİMİ YERİNİ GETİRDİM"

Beşiktaş Belediyesi'nde Temizlik İşleri Müdürü olan bir diğer tutuklu sanık Çağdaş Ateşci, ihale komisyon görevlisi olarak görev yaptığını belirterek ihale süreçleriyle ilgili bilgi verdi. "İhaleye fesat karıştırma" suçunu işlemediğini savunan sanık Ateşci, bilirkişi raporlarının hatalı olduğunu iddia etti.

Tutuklu sanık Ferit Tutşi, Beşiktaş Belediyesi'nde uzman memur olarak göreve başladığını, sonrasında 2024 yılında destek hizmetleri müdürü olarak atandığını söyledi. Sanık Tutşi, "ihaleye fesat karıştırma" suçuyla suçlandığını belirterek işlemediği bir suç nedeniyle 6 aydır tutuklu olduğunu öne sürdü.

Bir diğer tutuklu sanık Gülal Erdovan Anıl, Beşiktaş Belediyesinde Destek Hizmetleri Müdürü olarak görev aldığı için yaklaşık 1 yıldır tutuklu olduğunu söyledi. Sanık Anıl, görevini Ferit Tutşi'ye devrettiğini anlatarak "Görevdeyken ihale işlemlerinin başlatılmasını sağlardım. Görevde olduğum sürede çok sayıda ihale gerçekleşmiştir. İddianamenin kendi içinde hatalar ve değerlendirmeler olduğunu gördüm. Sadece görevimi yerini getirdim." savunmasını yaptı. Kamu personeli olarak mevzuata aykırı işlem ve sahtecilik yapmadığını öne süren Anıl, her yıl müfettişler tarafından denetlendiklerini anlattı.

YARIN DEVAM EDECEK

Bir kısım tutuklu sanıkların savunmalarının alınmasının ardından duruşma yarına ertelendi. Duruşmada, toplam 28 tutuklu sanığın savunmaları tamamlanmış oldu.

Kaynak: AA

Rıza Akpolat, İhsan Aktaş, İstanbul, Ekonomi, Olaylar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rıza Akpolat'ın bacanağından mahkemede 'villa' savunması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Alper Elma Alper Elma:
    adama bak günlüğü neredeyse bir asgari ücrete denk geliyor hesapladim 21452 TL 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Motosikletle gelip kokoreç dükkanına kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 2 yaralı Motosikletle gelip kokoreç dükkanına kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 2 yaralı
20 yıl sonra bir ilk Fenerbahçe zorlu deplasmanda 2 golle güldü 20 yıl sonra bir ilk! Fenerbahçe zorlu deplasmanda 2 golle güldü
Trump’tan Epstein’ın adası iddialarına en net yanıt: Yakınında dahi bulunmadım Trump'tan Epstein'ın adası iddialarına en net yanıt: Yakınında dahi bulunmadım
Güney Afrika’da 3 çocuk, anneleri evde yokken uğradıkları palalı saldırıda hayatını kaybetti Güney Afrika'da 3 çocuk, anneleri evde yokken uğradıkları palalı saldırıda hayatını kaybetti
Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma’nın ismi de yer aldı Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın ismi de yer aldı
Yanan otomobile yol kenarındaki su birikintisinden doldurduğu kovayla müdahale etti Yanan otomobile yol kenarındaki su birikintisinden doldurduğu kovayla müdahale etti
Fenerbahçe’ye galibiyetin ardından bir müjde de Kante’den Fenerbahçe'ye galibiyetin ardından bir müjde de Kante'den
Kocaelispor’a destek vermek için hangi ülkeden geldiklerine inanamazsınız Kocaelispor'a destek vermek için hangi ülkeden geldiklerine inanamazsınız
Alanyaspor’da ayrılık Ogundu’nun yeni adresi Bundesliga Alanyaspor'da ayrılık! Ogundu'nun yeni adresi Bundesliga
Şiddetli ağrıyla hastaneye giden adamın makatından 100 yıllık top mermisi çıktı Şiddetli ağrıyla hastaneye giden adamın makatından 100 yıllık top mermisi çıktı

19:15
İmzalar atıldı En-Nesyri yerine 30 milyon euroya golcü
İmzalar atıldı! En-Nesyri yerine 30 milyon euroya golcü
18:23
Kasımpaşa, Eyüp Aydın transferini duyurdu
Kasımpaşa, Eyüp Aydın transferini duyurdu
18:02
ABD Başkanı Trump’tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur
18:01
Fenerbahçe’ye transferi gerçekleşmeyen Kante’den olay hamle
Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyen Kante'den olay hamle
17:41
Keçiören Belediyesi’nde tartışma yaratacak “uyuşturucu testi“ uygulaması
Keçiören Belediyesi'nde tartışma yaratacak "uyuşturucu testi" uygulaması
17:39
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
17:24
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
17:13
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ’’Beni affedin’’ yazmış
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ''Beni affedin'' yazmış
17:09
Trabzonspor’da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
16:42
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
15:29
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 19:53:02. #7.11#
SON DAKİKA: Rıza Akpolat'ın bacanağından mahkemede 'villa' savunması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.