2000'den Fazla Model ile Cep Telefonu Müzesi Online Taşındı - Son Dakika

Teknolojik gelişmeler, insanların daha fazla meraklı olmasına ve gelişmesine neden olmuştur. Özellikle Cep telefonlar hayatımıza girmesi ile büyük değişimler yaşadı.

Bir zamanların efsane Nokia telefonları, herkes için vazgeçilmez bir seri haline gelmişti. Şimdi bu anı yaşayabileceğiniz bir cep telefon müzesi online olarak oluşturuldu.

Online müze, kullanıcıların 1984'ten başlayarak 2000'lerde en fazla satan cep telefonlara kadar bir yolculuğa çıkartacak.

Yeni açılan cep telefonu müzesi, bir online girişimdir, pazar araştırma şirketi CCS Insight'ın baş analisti Ben Wood tarafından kurulmuştur. Wood bu fikri 2004'te düşündü ve Chatterley ile 2019'da işbirliğine başladı.

2000'den Fazla Model ile Cep Telefonu Müzesi Online Taşındı

Müze, Wood'un 25 yıl önce piyasaya sürülen cihazlara kadar uzanan kişisel koleksiyonundan cihazlar içeriyor. Şu anda toplam 2100 cep telefonu bulunuyor.

Cep Telefonu Müzesi bu ayın başlarında hizmete girdi ve kurucular, önümüzdeki beş yıl boyunca sponsor olarak katılacak olan telekom devi Vodafone ile de bir anlaşma imzaladılar. Wood, "Tüm bunlar 25 yılı aşkın bir süre önce bir tutku projesi olarak başladı, bu nedenle müzeyi başlatmak için Vodafone ile çalışmak ve sergide bu kadar çok endüstri gazisi görmek son derece heyecan verici" dedi.

Müzenin web sitesi, bunun bir hayır kurumu olduğunu ve Nokia 3310, Moto Razr V3, Volvo Talkman ve daha pek çok efsanevi cihazı içerdiğini söylüyor. Ayrıca, Nokia Lumia 1020 gibi daha modern cihazlar, cep telefonu müzesinde yer bulmaktadır. İlk cep telefonları arasında sayılan Motorola Satellite serisi de katalogda yer alıyor.

Kurucular, daha sonrası için müzenin bir sergisini de oluşturmayı planlıyor. "Mevcut pandemi nedeniyle herhangi bir sergi düzenleyemiyoruz. Şu anki odak noktamız, koleksiyonu geliştirirken ve daha fazla araştırırken web sitesini oluşturmaktır. Gelecekteki sergiler için bir dizi fırsat üzerinde çalışıyoruz ve mevcut olduğunda daha fazla bilgi paylaşacağız" diyor.

Web sitesinde ayrıca, öğretmenler ve diğer eğitimciler için ciddi bir kaynak olacağı söyleniyor.