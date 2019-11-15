Son Dakika Haberleri: 2011 KPSS'ye yönelik FETÖ operasyonunda 45 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika Güncel 2011 KPSS'ye yönelik FETÖ operasyonunda 45 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

2011 KPSS'ye yönelik FETÖ operasyonunda 45 şüpheli gözaltına alındı

7 saat önce

2011 KPSS sorularını FETÖ mensuplarına dağıttığı gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 121 şüpheliden 45'i, 29 ildeki operasyonla yakalandı.

2011 KPSS'ye yönelik FETÖ operasyonunda 45 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

2011 KPSS sorularını FETÖ mensuplarına dağıttığı gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 121 şüpheliden 45'i, 29 ildeki operasyonla yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 2011 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sorularının, FETÖ üyelerince örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.

Bunun üzerine 59'u aktif görevde 121 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 29 ilde operasyon düzenlendi.

45 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ankara, KPSS, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"ABD, FETÖ elebaşı Gülen'i Türkiye'ye iade etmeyecek"
Adnan Oktar'ın 20 yıl önceki sorgu görüntüleri dava dosyasına girdi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş hakim karşısına çıktı Ankara Yediemin otoparkındaki araçlar çürümeye terk edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 16:16:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2011 KPSS'ye yönelik FETÖ operasyonunda 45 şüpheli gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]