Son Dakika Haberleri: 2018-2019 Sezonu Bilecik 2. Amatör Lig Kuraları Çekildi

2018-2019 Sezonu Bilecik 2. Amatör Lig Kuraları Çekildi

1 saat önce

Bilecik 2. Amatör Ligi 2018-2019 sezonu için fikstür kura çekimleri, 14 takımın temsilcisinin katılımı ile yapıldı.

2018-2019 Sezonu Bilecik 2. Amatör Lig Kuraları Çekildi, System.String[]
Bilecik 2. Amatör Ligi 2018-2019 sezonu için fikstür kura çekimleri, 14 takımın temsilcisinin katılımı ile yapıldı.

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) il binasında 2. Amatör Lig'e katılacak 14 takımdan 14'ünün kulüp başkanı ve yöneticilerinin katıldığı kura çekimi ile 2018-2019 sezonunda oynanacak maçlar belli oldu. Kura çekimi öncesi Bilecik'teki spor kulüplerinin sorunları ele alınırken, 2018-2019 sezonunun 6- 7 Nisan tarihlerinde başlayacağı belirtildi. Tüm takımlara başarılar dileyen Bilecik Amatör Spor Kulübü Federasyonu Başkanı Nusret Tosun, "2018-2019 2'nci amatör futbol ligi ile ilgili toplanmış bulunmaktayız. Ben öncelikle iyi bir lig olmasını centilmence bir lig olmasını temenni ediyorum. Bütün kulüplerimize de başarılar diliyorum. Elimizde 14 takım var 2'nci amatörde. 14 takımı A ve B grubu diye yaptık. A grubu dediğimiz yani Bilecik gurubu Ertuğrul Spor, Kınık Spor, Küplü Spor, Vezirhan Spor, 1299 Yeniköy Spor ve Çaltı Spor 6 takımımız var. Diğer tarafta 8 takımımız var. İsteyen takımı A grubuna alabiliriz ama istenmiyorsa da 8-6 oynatabiliriz. B grubu yani Bozüyük grubu dediğimiz grup Cihangazi Spor, Dodurga Spor, Güneş Spor, Kandilli Spor, Karaköy Spor, Kurtköy Spor, 4 Eylül Spor, Demirköy Spor. Lisansların son günü 22 Mart, transfer için de tam bir hafta süreniz var. 2018-2019 sezonunun 6-7 Nisan tarihinde başlatmayı düşünüyoruz. Ben şimdiden tüm kulüplerimize başarılar diliyorum" dedi.

Bilecik Futbol İl Temsilcisi Engin Toku ise, "2018-2019 sezonu hepimize hayırlı olsun. Arkadaşlar benim cenazem var benim düğünüm var bu gibi şeylerle kimse beni rahatsız etmesin. Müsabaka programı atılır olağan üstü her hangi bir şey vardır. 3 hafta önce BAL liginde spor sevenimiz bıçaklandı. Federasyonumuz bize derse ki bu hafta boykot edin maçları anca öyle tehil ederiz. Hakemler de iyi demiyorum, hakemlerin de hataları var ama onlar da insan hata yapabilir. Buna aşırı tepki göstermenize gerek yok. Çünkü müsabakayı seyreden gözlemci var artı federasyon temsilcilerimiz de statta bulunuyor. Bunlar doğrultusunda yazılan yazılar hakem raporu doğrultusunda disiplin kurulu ceza verir diyorum ve ben tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Maçlarımız da 6-7 Nisan'da başlatmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

İlk üç haftanın programı

A grubu, 1'nci hafta Kınık Spor- Küplü Spor, 1299 Yeniköy Spor- Ertuğrul Spor, Çaltı Spor- Vezirhan Spor. 2'nci hafta Küplü Spor- 1299 Yeniköy Spor, Vezirhan Spor- Kınık Spor, Ertuğrul Spor- Çaltı Spor. 3'ncü hafta Küplü Spor- Vezirhan Spor, 1299 Yeniköy Spor- Çaltı Spor, Kınık Spor- Ertuğrul Spor. B grubu, 1'nci hafta Kandilli Spor- Orhangazi Spor, Güneş Spor- Kurtköy Spor, Karaköy Spor- Demirköy Spor, Dodurga Spor- 4 Eylül Spor. 2'nci hafta Kurtköy Spor- Karaköy Spor, Cihangazi Spor- Güneş Spor, Demirköy Spor- Dodurga Spor, 4 Eylül Spor- Kandilli Spor. 3'ncü hafta Güneş Spor- Kandilli Spor, Karaköy Spor- Cihangazi Spor, Dodurga Spor- Kurtköy Spor, Demirköy Spor- 4 Eylül Spor karşı karşıya gelecek. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:18 Kaynak: İHA

7 Nisan, Bilecik, Yaşam
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