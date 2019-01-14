- 2019 Oryantiring Türkiye
Şampiyonası Şenakaya'da yapıldı
ERZURUM - 2019 Oryantiring Türkiye Şampiyonası Erzurum
'un Şenkaya
İlçesi'nde yapıldı
Türkiye Oryantiring Fedarasyonu Başkanlığı Şenkaya Kaymakamlığı ve Şenkaya Belediyesinin katkıları ile Şenkaya Şirenkes mevkisinde gerçekleştirilen kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası renkli görüntülere sahne oldu. İki günlük yarışmaların sonunda dereceye giren sporcular 4-12 Şubat tarihlerinde Sarıkamış
'ta düzenlenecek olan Avrupa
Oryantirik Şampiyonasında Türkiye'yi temsil edecekler. Türkiye genelinde 83 yarışmacı yerelde katılan 37 sporcu ile birlikte toplamda 120 sporcu yarıştı. Görbil Özcan
: "Sporda söz sahibi olmak istiyoruz"
Şampiyonada konuşan Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, "Doğuda çok güzel coğrafyalar var. Bunlardan bir tanesi de Şenkaya'nın coğrafyası. Bu coğrafya yıllarca atıl bir şekilde kaldı, biz istedik ki Türkiye'de ki tüm gençlik buradan faydalansınlar. Buradaki güzellikleri paylaşalım dedik. Bunu yaparken istedik ki ilçemizi tanıtalım bölgemizi tanıtalım. Emin olun ki bu coğrafya dünyanın hiçbir yerinde yok bizden daha kötü yerlerde olan ülkeler sporda dünyaya hükmediyorlar. Biz de artık sporda söz sahibi olmak istiyoruz. Şampiyonanın yapıldığı yerde kristal kar var. Dünyada kayak tesislerinin yapılabileceği en iyi bölge bunu bir aşama olarak düşünüyoruz. İnşallah yetkililerimiz buradaki yapmış olduğumuz projeleri değerlendirirler"dedi.
İki gün yapılan yarışların ardından dereceye giren sporcular şu şekilde;
1 Umut Gürcan 2 Emirhan Kotan 3 Ahmet Üstüntaş
4 Erkan Demir
5 Uğur Ayçiçek 6 Önder Aktimur 7 Hamza Uçar 8 Servet Özcan (VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ - 56: 10
9 Yasin Ayçiçek 10 Ozan Ayçiek 11 Bilge Kurt 12 Yavuz Aksu
13 Murat Tetik 14 Kadir Basar 15 Murat Sağlam
(TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK - 1: 22: 34)