Son Dakika Haberleri: 2019'un İlk Cinayeti 2 Saat İçinde Çözülmüş

2019'un İlk Cinayeti 2 Saat İçinde Çözülmüş

2 saat önce

YILBAŞI gecesi Zeytinburnu'nda Afgan uyruklu Şuayb S.'yi öldüren şüpheli 2 saat içinde yakalandı.

2019'un İlk Cinayeti 2 Saat İçinde Çözülmüş, System.String[]
YILBAŞI gecesi Zeytinburnu'nda Afgan uyruklu Şuayb S.'yi öldüren şüpheli 2 saat içinde yakalandı. 

Yılbaşı gecesi Zeytinburnu Nuri Ziya Paşa Mahallesi'nde saat 01.25 sıralarında Afganistan uyruklu Şuayb S., tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Yaralı olarak kaldırıldığı hastanede Şuayb S. hayatını kaybetti. Polis ekipleri cinayetle ilgili yaptığı çalışmalar sonucunda Afganistan uyruklu 25 yaşındaki şüpheli S.H.'yi yaklaşık 2 saat içinde saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.H. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:13 Kaynak: DHA

Zeytinburnu, Yılbaşı, Güncel
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