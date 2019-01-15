2019'un İlk Cinayeti 2 Saat İçinde Çözülmüş
2 saat önce
YILBAŞI gecesi Zeytinburnu'nda Afgan uyruklu Şuayb S.'yi öldüren şüpheli 2 saat içinde yakalandı.
YILBAŞI gecesi Zeytinburnu
'nda Afgan uyruklu Şuayb S.'yi öldüren şüpheli 2 saat içinde yakalandı. Yılbaşı
gecesi Zeytinburnu Nuri Ziya Paşa Mahallesi'nde saat 01.25 sıralarında Afganistan
uyruklu Şuayb S., tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Yaralı olarak kaldırıldığı hastanede Şuayb S. hayatını kaybetti. Polis
ekipleri cinayetle ilgili yaptığı çalışmalar sonucunda Afganistan uyruklu 25 yaşındaki şüpheli S.H.'yi yaklaşık 2 saat içinde saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.H. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:13 Kaynak: DHA
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