Son Dakika Haberleri: 2019 Yerel Seçim Sonuçları

2019 Yerel Seçim Sonuçları

1 saat önce

Çanakkale Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre, Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ülgür Gökhan seçildi.

Çanakkale Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre, Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Ülgür Gökhan seçildi.

Gökhan, kesin olmayan sonuçların açıklanmasının ardından CHP binası önünde düzenlenen kutlama programında partililere seslendi, kendisine oy verenlere teşekkür etti.

Millet İttifakı'nın Çanakkale adayı olarak yüzde 60'tan fazla oy aldığını ve dördüncü kez belediye başkanlığına seçildiğini belirten Gökhan, şöyle konuştu:

"Bu başarı hepimizin, hepinize kutlu olsun. Bu kente hep 'barış kenti' diyoruz, 'özgürlük kenti' diyoruz, 'burada kardeşlik hüküm sürsün' diyoruz. Bununla ilgili söylemlerimizi Çanakkale halkı dikkate aldı, büyük bir oy oranıyla bizi göreve getirdi. Şu andan itibaren inşallah mazbatamızı aldıktan sonra artık biz Çanakkale halkının tamamının belediye başkanıyız. Hiçbir ayrım yapmadan, herkesi kucaklayarak, kardeşçe bu kentte yaşayacağız. Bundan sonra tabii iş zor. Yüzde 60'ın üzerinde oy alırsan, işte kara kara düşünürsün. Bu insanlara mahcup olmamak için çok çalışmamız lazım. Hep beraber çok çalışacağız. Hedef şu, Çanakkale'de mutlu, huzurlu ve kalkınmış bir kent yaratmaya devam edeceğiz."

Yarın doğum günü olduğunu söyleyen Gökhan, "Kutlayanlar var. Sağ olun, var olun. Başka hediye istemiyorum. Bu hediye bana çok bile, hepinize bu hediyenizden dolayı çok teşekkür ediyorum." dedi.

Partililer seçim sonuçlarını meşaleler yakıp marşlar söyleyerek kutladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:12 Kaynak: AA

Ülgür Gökhan, Cumhuriyet Halk Partisi, Çanakkale, Güncel
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