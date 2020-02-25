2020 Avrasya Yükseköğretim Zirvesi - Son Dakika

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, dünyanın en büyük yükseköğretim zirvelerinden Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'ne (EURIE 2020) konuşmacı olarak katıldı.



İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen ve 3 gün süren, 60 ülkeden rektör, rektör yardımcısı, akademisyen ve uluslararası eğitim sektörü uzmanları olmak üzere 2 binden fazla kişinin katıldığı zirvede, çeşitli panel ve seminerler gerçekleştirildi.



AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu da zirvede yüksek öğretimde "Sıradanlaşma" konulu bir konuşma yaparak, AGÜ'nün yenilikçi ve girişimci yanlarını anlattı. Ayrıca platformların özelikle yeni kuşak gençlerin kariyerleri için öneminden bahsetti.



AGÜ'den Uluslararası Ofis Direktörü Emeric Abrignani ile Gençlik Fabrikası Koordinatörü Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç'ün de katıldığı zirvede ayrıca ülke bazında stantlar açılarak, üniversiteler kendilerini tanıtma imkanı buldu.



Avrasya Uluslararası Yükseköğretim Zirvesi Türk yükseköğretiminin dünyaya açılmasını daha etkin bir hale getirmek ve Türkiye'deki üniversitelerin dünyanın marka üniversiteleri ile farklı alanlarda iş birliği yapmasına zemin hazırlamak amacıyla organize ediliyor. - KAYSERİ