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2020 FIVB Voleybol Uluslar Ligi'nde rakipler belirlendi

11 dakika önce

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından organize edilen 2020 FIVB Voleybol Uluslar Ligi'nde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

2020 FIVB Voleybol Uluslar Ligi'nde rakipler belirlendi, System.String[]

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından organize edilen 2020 FIVB Voleybol Uluslar Ligi'nde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, toplam 5 ayaktan oluşan Uluslar Ligi'nde, genel sıralamada ilk 5 içinde yer alacak ekipler ve ev sahibi Çin finallerde mücadele edecek.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Uluslar Ligi'nin ilk haftasında 19-21 Mayıs 2020 tarihlerinde İtalya, Sırbistan ve Polonya, ikinci haftasında ise 26-28 Mayıs 2020 tarihlerinde Çin, Almanya ve Kanada ile karşılaşacak.

Ligin üçüncü haftasına Türkiye ev sahipliği yaparken, 2-4 Haziran 2020 tarihlerinde rakipler Tayland, Rusya ve Dominik Cumhuriyeti olacak. Milliler dördüncü haftada 9-11 Haziran 2020 tarihlerinde ABD, Belçika ve Japonya, beşinci haftada ise 16-18 Haziran 2020 tarihlerinde Güney Kore, Brezilya ve Hollanda ile mücadele edecek.

2020 FIVB Voleybol Uluslar Ligi, 5 Temmuz 2020 tarihinde Çin'in Nanjing kentinde oynanacak final karşılaşmasıyla sona erecek.

voleybol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 04:22 Kaynak: AA
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