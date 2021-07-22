2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliğinde düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda erkeklerde futbol müsabakaları başladı
Gruplarda bugün 8 karşılaşma oynandı. Takımlar ikinci maçlarına 25 Temmuz Pazar günü çıkacak.
İlk gün sonuçları şöyle:
A Grubu:
Meksika- Fransa: 4-1
Japonya- Güney Afrika: 1-0
B Grubu:
Yeni Zelenda- Güney Kore: 1-0
Honduras- Romanya: 0-1
C Grubu:
Mısır- İspanya: 0-0
Arjantin- Avustralya: 0-2
D Grubu:
Fildişi Sahili- Suudi Arabistan: 2-1
Brezilya- Almanya: 4-2
Kaynak: AA
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