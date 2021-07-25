2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın ikinci gününde yelkende Türk sporcular mücadele verdi.

Enoshima Yat Limanı'nda yapılan yarışlarda kadınlar laser radial sınıfından yarışan Ecem Güzel, 2 yarışın ardından 44 sporcu arasında 12. sırada kendine yer buldu.

Rüzgar sörfü RS: X'de mücadele eden Dilara Uralp 3 yarışa katıldı ve 27 sporcu arasında 21. olurken, erkeklerdeki aynı kategoride Türkiye'yi temsil eden Onur Cavit Biriz ise 3 yarış sonunda 19. sırada kaldı